Virgil van Dijk'ten Barış Alper itirafı: Çok zorladı bizi

07 Temmuz 2024 03:19 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 03:39

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanı devam ediyor. Türkiye, öne geçtiği karşılaşmada Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Hollanda, yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak.

Hollanda'nın deneyimli kaptanı Virgil van Dijk, Türkiye karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Maç boyunca Barış Alper Yılmaz ile sık sık ikili mücadeleye giren dünyaca ünlü stoper, milli yıldızımız için övgü dolu sözler sarf etti.

Barış Alper Yılmaz ile ilgili de konuşan Van Dijk, "Birinci yarı bile birbirinden farklıydı. İyi başladık, topa sahip olduk. Türkiye biraz geride kalmıştı. Sonrasında Türkiye golü attı. Arda Güler'in çok güzel bir pasıyla gol geldi. Biz sonrasında sakin kaldık ve ikinci yarıya başladık. Çok çalıştık ama sonucu da aldık. Barış Alper Yılmaz sürekli koşuyordu. Ele avuca sığmaz şekilde koşuyordu. Her savunmacı için zordur. Bizi çok zorladı. Gol atamadı ama. Eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak, gerçekten önemli bir oyuncu'' dedi.