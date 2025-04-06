Merkez'den kritik sinyal geldi! İhtiyaç kredisi için son şans: Konut ve taşıt kredisi için bahar gevşemesi

Merkez Bankası'nın 2025 ilk çeyrek için Banka Kredileri Eğilim Anketi sonuçları geldi. Gelen verilere göre konut ve taşıt kredilerinde sınırlı bir gevşeme devam ederken diğer bireysel ihtiyaç kredilerinde kademeli bir sıkılaşma beklendiği gözlendi. İşte konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi çekecekler için önemli notlar.

Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi çekecekleri ilgilendiren veri geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin Banka Kredileri Eğilim Anketi sonuçlarını yayımladı. TCMB'nin anketine göre konut ve taşıt kredilerinde standartlarda zayıf da olsa gevşeme devam ediyor. Ancak 2025'in ikinci çeyreğinde bu gevşeme hafifleyerek devam ederken diğer bireysel kredi türlerinde kademeli sıkılaşma bekleniyor.

KREDİLERDE BAHAR GEVŞEMESİ

Taşıt ve konut kredilerinde faiz baskısı sürerken, ihtiyaç kredilerinde yeni dönem sinyali geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı 2025 yılı birinci çeyrek Banka Kredileri Eğilim Anketi, bireysel kredi çekecekleri doğrudan ilgilendiren önemli gelişmelere işaret etti. Verilere göre, bankalar taşıt ve konut kredilerinde uyguladıkları kredi standartlarını gevşetmeye devam etse de bu gevşeme artık oldukça zayıf.

İHTİYAÇ KREDİSİNE AKIN VAR

En dikkat çekici gelişme ise ihtiyaç kredilerinde yaşandı. 2025’in ilk çeyreğinde ihtiyaç kredilerine uygulanan şartlarda net bir gevşeme görülürken, kredi talebinde de güçlü bir artış kaydedildi.

EN RAHAT DÖNEM ŞİMDİ OLABİLİR

Anketin ikinci çeyrek beklentilerine göre, konut ve taşıt kredilerindeki gevşeme devam edecek ancak ivmesini yitirecek. Buna karşılık, ihtiyaç kredilerinde ise sıkılaşmanın yeniden başlayabileceği tahmin ediliyor. Yani ihtiyaç kredisi kullanmayı düşünen bireyler için şu anki dönem, daha uygun koşullarda kredi çekebilmek açısından önemli bir fırsat penceresi. Uzmanlar, ikinci çeyrekle birlikte hem faizlerde hem başvuru değerlendirmelerinde yeniden sıkılaşma yaşanabileceğine dikkat çekti.