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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Merkezi yönetim bütçe açığı 174,7 milyar TL oldu

Hazine verilerine göre merkezi yönetim bütçesi yılın ilk dört ayında toplam 885,5 milyar TL açık verdi. Faiz dışı denge de negatife döndü.

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Merkezi yönetim bütçe açığı 174,7 milyar TL oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 12:56
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 12:59

Hazine verilerine göre merkezi yönetim bütçesi yılın ilk dört ayında toplam 885,5 milyar TL açık verdi. Faiz dışı denge de negatife döndü.

Forinvest'in derlediği bilgilere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2025 yılı Nisan ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 132,1 milyar TL, bütçe gelirleri 957,4 milyar TL ve bütçe açığı 174,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 871,5 milyar TL ve faiz dışı açık ise 85,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

2025 yılı Ocak-Nisan döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 4 trilyon 249,7 milyar TL, bütçe gelirleri 3 trilyon 364,2 milyar TL ve bütçe açığı 885,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 3 trilyon 525,1 milyar TL ve faiz dışı açık ise 160,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir."

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