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 | Yusuf Özgür Bülbül

Mersin eriğinde fiyat makası 300 TL’ye çıktı

İklim şartları açıkta erik hasadını geciktirdi. Mersin'de seralarda hasadı biten erikte açıkta toplamaların bu haftadan itibaren yoğunlaşması bekleniyor. Mersin'de, iklimdeki değişimler yüzünden yaklaşık 10 gün rötar yapan açık alanlardaki erik toplama çalışmalarının bu hafta hız kazanacağı belirtildi. Eriğin kilogram fiyatı da belli oldu…

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 22:26
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 22:30

Açık alandaki erik hasadının, olumsuz hava koşulları nedeniyle geciktiği Mersin'de, seralardaki hasadın tamamlanmasıyla birlikte bu haftadan itibaren yoğun bir toplama dönemi bekleniyor.

Mersin eriğinde fiyat makası 300 TL’ye çıktı

KALİTELİ ERİK 400 TL!

Bu haftadan itibaren yoğun hasat dönemine girilecek eriğin kilogram fiyatının küçük boyutta olanlarda 100 TL'ye kadar düştüğü, iri ve en kaliteli eriğin ise halen 400 TL civarında alıcı bulduğu, yurt içinin yanı sıra ihracata da gönderildiği kaydedildi.

Mersin eriğinde fiyat makası 300 TL’ye çıktı

“10 GÜN GECİKTİ”

En çok erik üretiminin yapıldığı yerlerden Silifke ilçesine bağlı Keben Mahallesi'nde de yoğun hasada hazırlanılıyor. Mahalle muhtarı ve erik üreticisi Murat Temur, örtü altı ve açıkta üretimlerinin olduğunu belirterek, "Bu sene ülkemizin ve bölgemizin yaşamış olduğu zirai donlardan dolayı verim düşüklüğü yaşadık. Meyve kalitemizde bir sıkıntı yok ama rekolte anlamında kayıplarımız oluştu. Ayrıca soğuk hava nedeniyle hasada başlama tarihimiz 10 gün gecikti" dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

ERİĞİN FAYDALARI NELERDİR?
Erik zengin C vitaminli içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Kanın normal şekilde pıhtılaşmasını sağlar ve kan damarlarının oluşumunu destekler. Erikte bulunan fitokimyasallar ve besinler kalp hastalığına neden olabilen iltihaplanmaları azaltır. Kabızlığı giderir.
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