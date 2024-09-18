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Her fırsatta söylüyor! İşte Mert Başaran'ın merak edilen 2006 model otomobili

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
18 Eylül 2024 13:19 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 13:35

Ev, arsa ve altın piyasaları üzerine yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken Mert Başaran'ın her fırsatta bahsettiği 2006 model aracıyla görüntülendi. Başaran, otomobiline 'eski' diyenlere ise" 2 milyonluk araba alacağıma ev ya da altın alırım" ifadeleriyle cevap verdi.

Ekonomi üzerine yaptığı yorumlar nedeniyle 'Tasarruf Uzmanı olarak bilinen ve vatandaşlara yatırım​ tavsiyesi vererek zaman zaman tepki alan Mert Başaran’ın otomobil​ videosu sosyal medyada yayıldı.

Mert Başaran, 2006 model otomobiline ilişkin, ''2 milyon verip daha iyi bir araba alacağıma, gider 1+1 ev alırım ya da altın​ alırım. Ne yapacağım abi daha iyi arabayı?'' dedi.

''ALTIN EN AZ 30 MİLYON OLACAK''

Kamuoyunda ekonomi yönetimiyle ilgili verdiği tavsiyeler nedeniyle 'tasarruf uzmanı' olarak tanınan Mert Başaran, bindiği aracın eski olduğunu söyleyenlere ise ''Hiç bir şey yapamazsam gider altın alırım 5-10 yıl sonra altın en az 20-30 milyon olacak" ifadeleriyle cevap verdi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Aslıcan18 Eylül 2024 13:26

Mert Başarın haklı olabilir ama herkesin maddi durumu aynı değil ki bence yatırım yaparken kendini iyi hissettiğin şeye değer vermeli.

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