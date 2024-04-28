Mert Başaran'dan altın yatırımcılarına kritik uyarı!

28 Nisan 2024 22:25 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 08:28

Sivas’ta traktör devrildi: Ölü ve yaralı var!

Sivas’ta traktör devrildi: Ölü ve yaralı var!

Yatırım ve Tasarruf Uzmanı Mert Başaran TGRT Haber’de Para Konuşalım programında altın, dolar ve borsa üzerine değerlendirmelerde bulundu. Başaran, ayrıca kripto parayla ilgili de görüşlerini paylaştı.

Genel olarak piyasayı değerlendirerek başlayan Başaran, “Gram altın, Dolar, Euro, Gümüş ve Bitcoin’de düşüş oldu. Bu haftanın tek kazandıranı Borsa oldu” diye konuştu.

“ŞEMSİYE FONU 2,6 KAZANDIRDI”

Fonun borsadan daha çok kazandırdığını söyleyen Başaran, “Benim hep fon alın deme nedenim şu, bu hafta borsa yüzde 2,2 kazandırırken hisse senedi şemsiye fonu yüzde 2,6 kazandırmış” şeklinde konuştu.

“BİTCOİN’İN YÜKSELME İHTİMALİ YÜKSEK”

Bitcoin’le ilgili de yorumlarını paylaşan ünlü isim, “Yükselme ihtimali daha yüksek normal şartlarda, şu an almak mantıklı olabilir” dedi.

“KISA VADELİ DEĞİL”

Altının yatay bir trende girdiğini ifade eden Başaran şöyle konuştu:

“Küçük paralarla yatırım yapıp talihinizde iyi giderse inanılmaz kazançlar elde edebilirsiniz. Altın yatay trende girdi, daha sakin daha temkinli dikkat etmemiz lazım. Altın çok hızlı koştu 1 yılda yapmasını beklediğimizi 2 ayda yaptı. Birazda altın dinlensin. Kısa vadeli düşünüyorsanız değil ama orta ve uzun vadeli yatırım için alınabilir.”