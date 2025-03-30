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 | Kübra Çelepi

Metrodan gemilere kadar! Vergide yeni dönem: Kesinti oranları düştü

Gelir ve Kurumlar vergisi tevkifat oranlarında belirli inşaat ve onarım işleri için düşüş yaşandı. Yeni oranlar Nisan ayından itibaren yürürlüğe girecek.

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Metrodan gemilere kadar! Vergide yeni dönem: Kesinti oranları düştü
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.03.2025
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
30.03.2025
saat ikonu 11:31

İnşaat ve onarım işlerinde tevkifat oranları düşürüldü. Demiryolu, tramvay, metro ve gemi inşaat/onarım işleri için yüzde 1, diğer inşaat onarım işleri için yüzde 5 oranında tevkifat uygulanacak. Yeni oranlar Nisan ayı başından itibaren ödenecek istihkak bedelleri üzerinden uygulanacak.

İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE TEVKİFAT ORANLARI AZALTILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin yapacakları bazı yıllara ait inşaat ve onarma işlerinden yapılacak tevkifat oranları düşürüldü.

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Demiryolu hattı, tramvay, monoray, finiküler, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemleri inşaat ve onarım işleri için yapılan ödemelerden yüzde 1, gemi inşaat ve onarım işleri için yapılan ödemelerden yüzde 1, diğer inşaat ve onarım işleri için yapılan ödemelerden ise yüzde 5 oranında tevkifat (stopaj) yapılacak.

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