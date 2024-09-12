Mevduat faiz oranlarına yeni ayar: 500 bin ve 1 milyon TL'nin faiz getirisini duyan bankaya koşacak

12 Eylül 2024 15:08 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 15:11

Bankalar mevduat faiz oranlarını rekor seviyelere yükseltti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yüksek faiz politikasına devam etmesiyle birlikte faiz getirileri de yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Yeni oranlarla birlikte 1 milyon TL'nin faiz getirisi 2 asgari ücret tutarını aştı. 500 bin TL’nin mevduat faiz getirisi ise 25 bine yaklaşıyor. İşte bankaların güncel faiz oranları ve 500 bin TL ile 1 milyonun 32 günlük getirisi.

Mevduat faizleri zincirlerini kırdı! İşte eylül ayı faiz oranları: 100, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi

Mevduat faizleri zincirlerini kırdı! İşte eylül ayı faiz oranları: 100, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi

Merkez Bankası faizleri yüksek tutmaya devam ediyor. Vatandaşlar ise yüksek enflasyon karşısında nakit paralarını korumak istiyor. Müşteri portföyünü genişletmek isteyen bankalar atağa geçerek yatırımcı çekmek için birbirleriyle yarışır hale geldi. Mevduat faiz oranları güncellendi. 500 bin ve 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu. Banka banka mevduat faiz getirilerine baktığımızda 1 milyon TL'nin faiz getirisinin 2 asgari ücret tutarını geçtiği görüldü. Bazı bankalar ise yüzde 54’ü aşan rekor faiz oranlarıyla ilgiyi üstüne çekti. İşte 500 bin ve 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi.

MEVDUAT FAİZ ORANI NE KADAR OLDU?

Merkez Bankası'nın faiz adımları bankaların hareketlerine yön vermeye devam ediyor. Alınan kararlarla mevduat faizi de doğrudan etkileniyor. Son olarak bankalar mevduat faiz oranlarına yeni bir ayar çekti, oranlar güncellendi.

Son güncellenen oranlarla 1 aya kadar vadede faiz yüzde 53.94, 3 aya kadar vadede yüzde 59.33, 6 aya kadar vadede yüzde 51.52, 1 yıla kadar vadede yüzde 54.15, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 39 oldu.

YATIRIMCILAR İÇİN MEVDUAT CAZİP KALDI

Yüksek kredi faizleri, enflasyon ve azalan alım gücü nedeniyle yatırımcılar için vadeli hesaplar cazip kalmaya devam ediyor. Faiz getirilerinin ciddi oranda yüksek kalması nedeniyle elinde nakit parası olan bankalara koşuyor.

Şu anda bankalarda 500 bin lirasını 32 gün vadeye bağlayan bir mudi ay sonunda 22 bin 475 lira net faiz getirisi, 1 milyonunu bağlayan mudi ise 44 bin 950 lira faiz getirisi kazanıyor.

Müşteri portföyünü genişletmek isteyen bankalar ise yatırımcı çekmek için oranları cazip tutmayı sürdürüyor.

500 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ

500 bin TL'nin mevduat faiz getirisi resmen rekor kırdı. işte banka banka mevduat faiz oranları ve sağladığı kazanç;

ALTERNATİF BANK: Yüzde 53 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 21.431,69 TL, vade sonu tutar 521.431,69 TL.

FİBABANK: Yüzde 52 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 21.027,32 TL, vade sonu tutar 521.027,32 TL.

ODEA: Yüzde 51 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 20.622,95 TL, vade sonu tutar 520.622,95 TL.

N KOLAY: Yüzde 48 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 19.409,84 TL, vade sonu tutar 519.409,84 TL.

GARANTİ: Yüzde 47 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 19.005,46 TL, vade sonu tutar 519.005,46 TL.

EN PARA: Yüzde 54 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 18.196,72 TL, vade sonu tutar 518.196,72 TL.

TEB: Yüzde 53 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 21.490 TL, vade sonu tutar 521.490 TL.

AKBANK: Yüzde 50 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 20.274 TL, vade sonu tutar 520.274 TL.

ONPLUS: Yüzde 50 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 20.274 TL, vade sonu tutar 520.274 TL.

ING: Yüzde 53 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 21.490 TL, vade sonu tutar 521.490 TL.

QNB FİNANS: Yüzde 44,50 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 18.044 TL, vade sonu tutar 518.044 TL.

DENİZBANK: Yüzde 51 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 20.679 TL, vade sonu tutar 520.679 TL.

İŞ BANKASI: Yüzde 42 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 17.030 TL, vade sonu tutar 517.030 TL.

YAPI KREDİ: Yüzde 40 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 16.219 TL, vade sonu tutar 516.219 TL.

1 MİLYON TL'NİN GETİRİSİ 2 ASGARİ ÜCRETİ GEÇTİ

1 milyon TL için sunmuş olduğu mevduat faiz oranları şöyle;

HSBC: Yüzde 53 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 42.863,39 TL, vade sonu tutar 1.042.863,39 TL.

AKBANK: Yüzde 53 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 42.863,39 TL, vade sonu tutar 1.042.863,39 TL.

N KOLAY: Yüzde 52 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 42.054,64 TL, vade sonu tutar 1.042.054,64 TL.

ING BANK: Yüzde 48 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 38.819,67 TL, vade sonu tutar 1.038.819,67 TL.

VAKIFBANK: Yüzde 51 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 41.245,9 TLL, vade sonu tutar 1.041.245,9 TL.

FİBA: Yüzde 48 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 38.819,67 TL, vade sonu tutar 1.038.819,67 TL.

TEB: Yüzde 53 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 42.981 TL, vade sonu tutar 1.042.981 TL.

GARANTİ: Yüzde 47 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 38.115 TL, vade sonu tutar 1.038.115 TL.

QNB FİNANS: Yüzde 36,75 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 29.803 TL, vade sonu tutar 1.029.803 TL.

DENİZBANK: Yüzde 51 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 41.359 TL, vade sonu tutar 1.041.359 TL.

İŞ BANKASI: Yüzde 42 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 34.060 TL, vade sonu tutar 1.034.060 TL.

YAPI KREDİ: Yüzde 41 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 33.249 TL, vade sonu tutar 1.033.249 TL.