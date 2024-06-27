Mevduat faizi oranları Merkez Bankası faiz kararı sonrası güncellendi! Merkez'den yeni hamle gelebilir

27 Haziran 2024 15:21 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 15:21

Eylem Tok ve oğlu Cihantimur’un yakalanma anları ortaya çıktı! ABD polisi ters kelepçe yaptı

Eylem Tok ve oğlu Cihantimur’un yakalanma anları ortaya çıktı! ABD polisi ters kelepçe yaptı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün toplandı. Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı.

TCMB, politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı.

Bankalar, Merkez Bankası'ndan daha yüksek maliyetle borç aldıkları için bu maliyeti müşterilere yansıtır.

Bu durum hem bireysel hem de kurumsal müşteriler için kredi faiz oranlarının artması anlamına geliyor.

İşte faiz kararı sonrası güncel mevduat faizi oranı...

MEVDUAT FAİZ ORANLARI GÜNCELLENDİ

Bankalardaki TL mevduatı rekor kırmaya devam ediyor.

Doların uzun süredir sabit kalması ve yüksek mevduat faizi oranları, bankalardaki mevduatları da etkiliyor.

Türk Lirası cinsinden mevduatlar bu hafta ilk kez 10 trilyon lirayı aştı.

Bir haftadaki artış ise 524 milyar lira oldu. TL mevduatın toplama oranı yüzde 63'e dayandı.

TL mevduatın toplam mevduat içerisindeki oranının yüzde 62,9'la rekor seviyeye çıktı.

MERKEZ BANKASINDAN HAMLE BEKLENİYOR

Mevduat faizlerinde yaşanan dalgalanmalar nedeniyle Merkez Bankası harekete geçebilir.

Yeni adımlar beklenen TCMB politikalarında yeni düzenlemeler yapma ihtiyacı duyabilir.

TCMB'nin faiz kararı ve olası yeni politika adımları piyasalar tarafından yakından takip edilecek.