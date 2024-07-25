Mevduat faizleri Merkez Bankası kararı sonrası kazancını artıracak! Bankacılardan mevduat faizi yorumu

25 Temmuz 2024 10:21 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 10:25

Emekli promosyon yarışı hızlandı, tutar 24 bin liraya kadar çıktı! SGK Uzmanından emekliye çok kritik ATM uyarısı

Emekli promosyon yarışı hızlandı, tutar 24 bin liraya kadar çıktı! SGK Uzmanından emekliye çok kritik ATM uyarısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) aldığı peş peşe kararların ardından yatırımcının gözü mevduat faizleri çevrildi. Merkez Bankası’nın bankalara geçtiğimiz günlerde gönderdiği talimat, Türk Lirası’nı desteklemek için yeni adımlar olarak yorumlandı. Bankacılık kaynakları ise mevduat faizlerindeki artışlar için olumlu konuştu.

PEŞ PEŞE İKİ ADIM

Merkez Bankası salı günü politika faizlerini sabit bıraktığını açıkladı. Günün ilerleyen saatlerinde bankalara gönderdiği bir yazı ile döviz ve altın swap ihalelerinde alıcı taraftan satış tarafına geçeceğini açıkladı. Bununla beraber Türk Lirası swap işlemlerine son verilecek.

MEVDUAT FAİZLERİ ARTACAK

Dünya Gazetesi’nden yer alan habere göre, bankacılık kaynakları, “Merkez Bankası’nın swap dahil ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, mevcut politika faizinde 5-10 puan aşağıda kalıyordu. Bu da parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini azaltan bir etki yapıyor ve piyasa faizlerini aşağı yönlü baskılıyordu.

Şimdi bu hamle ile parasal aktarı mekanizmasının etkinliği artırılarak, mevduat faizlerinin negatif reel faiz bölgesinden uzaklaştırılması amaçlanıyor. Bu düzenleme ile şu anda yüzde 49-50,5 arasında bulunan mevduat faizleri ilk etapta 2-3 puan yukarı gidebilir” diye konuştu.

TL LİKİDİTESİNİN AZALTIMLASI AMAÇLANDI

Merkez Bankası, bankacılık sistemine orta vadeli TL likidite sağlama niyetiyle 3,6 ve 9 aylık vadelerle swap ihalesi açıyordu. TCMB, şimdi tersini yapmaya başladı, yani bu hamleyle döviz verip TL alacak piyasadan.

Bunu teknik bir hamle olarak gördüğünü söyleyen bankacılık kaynağı, “Merkez Bankası, TL likiditeyi çekmek için ana kanal olarak yine depo ihaleleri ile ve ZK’ları kullanacaktır.

Bu hamle de kullanılacaktır ama ana fonlama aracı olmayacaktır. Piyasada oluşan fazla TL’nin çekilmeyen kısmı bu hamle ile çekmek amaçlandı. Sistemin ihtiyacı olabilir. TL verip döviz almak isteyen bankalar olabilir” diye konuştu.