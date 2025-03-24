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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Mevduat faizleri uçtu! 1 milyon TL'nin faiz getirisi 198 bin TL oldu: Merkez yeni hamle peşinde

Merkez Bankası'nın aldığı önlemler ve Nisan ayında faiz indirimini pas geçeceğine yönelik beklentiler, mevduat faizlerini yukarıya çekti. TL mevduat faizi yüzde 45'e ile politika faizinin üzerine çıktı. Şu anda 1 milyon TL’lik bir mevduatın 32 günlük net getirisi 35.570 TL’ye ulaştı. 1 milyon liranın 6 aylık getirisi ise 198.555 TL oldu. İşte bankalar arasında en yüksek faiz oranı verenler ve elde edilecek kazanç getirileri.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 15:18
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 16:49

Merkez Bankası bir dizi yeni önlem almaya hazırlanıyor. Yeni önlemler ile faiz indirimi beklentilerinin gerilemesinden kaynaklı TL mevduat faizleri 32 günlük yüzde 48, 6 aylık getirilerde ise 45'e ulaşarak politika faizinin üzerine çıktı.

MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSELİŞLE POLİTİKA FAİZİNİ AŞTI

TCMB’nin aldığı önlemler ve faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi, TL mevduat faizlerinde artışa yol açtı. Bankalarda 32 gün vadeli mevduat faizleri yüzde 45-47 aralığında değişirken, 6 aylık getiriler yüzde 45,5'i gördü. Böylece mevduatlar yeniden tasarruf sahipleri için cazip hale geldi.

KISA VADELİ MEVDUATA YÜKSEK FAİZ UYGULANIYOR

Özellikle kısa vadeli mevduatlara yüksek faiz oranları uygulanıyor. Geçen hafta yüzde 42,5 seviyelerinde olan 32 günlük mevduat faizi, 50 bin liranın üzerindeki yatırımlarda yüzde 44,5’e çıktı. Daha büyük tutarlı mevduatlarda ise yüzde 45’e kadar yükseldi. 46 ve 92 gün vadeli mevduatlarda ise faiz oranları yüzde 41-42,5 arasında sabit kaldı.

STOPAJ İNDİRİMİ GÜNDEMDE

Bloomberg’in haberine göre, şubat ayında artırılan TL mevduat ve fonlardaki stopaj oranlarının düşürülmesi gündemde. Şubat ayından itibaren 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 15’e, 1 yıla kadar olanlarda yüzde 12’ye, 1 yıldan uzun vadelerde ise yüzde 10’a yükseltilmişti. Yeni düzenlemeyle bu oranların düşmesi bekleniyor.

MEVDUAT FAİZLERİ DAHA DA YÜKSELECEK Mİ?

TCMB, likiditeyi kontrol altına almak için gecelik borç verme faiz oranını yüzde 46’ya çıkarırken, politika faizini yüzde 42,5 seviyesinde sabit tuttu. Ayrıca 1 haftalık repo ihaleleri geçici olarak durduruldu. Bu gelişmeler, mevduat faizlerinde daha fazla artış olabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

1 MİLYON LİRANIN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ KAÇ OLDU?

Şu an bankalarda 32 günlük mevduat faizleri yüzde 48 seviyesine kadar çıktı. 1 milyon TL’lik bir mevduatın 32 günlük net getirisi 35.570 TL’ye ulaştı. Ancak faizlerdeki bu yükselişin kalıcı olup olmayacağı bankaların TL ihtiyacına bağlı.

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1 MİLYON TL’NİN 6 AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?

1 milyon TL'lik bir mevduat yatırımının 6 aylık getirisi bankalara göre farklılık gösteriyor. Tablo şu şekilde;

  • ON Plus - Faiz Oranı: %45,5 - Vade Sonu Tutar: 1.198.555 TL - Net Kazanç: 198.555 TL
  • N Kolay - Faiz Oranı: %43 - Vade Sonu Tutar: 1.187.645 TL - Net Kazanç: 187.645 TL
  • Akbank - Faiz Oranı: %41,5 - Vade Sonu Tutar: 1.181.099 TL - Net Kazanç: 181.099 TL
  • TEB - Faiz Oranı: %41,5 - Vade Sonu Tutar: 1.181.099 TL - Net Kazanç: 181.099 TL
  • Garanti BBVA - Faiz Oranı: %40,5 - Vade Sonu Tutar: 1.176.735 TL - Net Kazanç: 176.735 TL
  • Vakıf Katılım - Faiz Oranı: %40,83 - Vade Sonu Tutar: 1.178.175 TL - Net Kazanç: 178.175 TL
  • DenizBank - Faiz Oranı: %41 - Vade Sonu Tutar: 1.178.917 TL - Net Kazanç: 178.917 TL
  • İş Bankası - Faiz Oranı: %36,5 - Vade Sonu Tutar: 1.159.280 TL - Net Kazanç: 159.280 TL
  • Enpara - Faiz Oranı: %38,5 - Vade Sonu Tutar: 1.168.008 TL - Net Kazanç: 168.008 TL
  • Türkiye Finans - Faiz Oranı: %39 - Vade Sonu Tutar: 1.170.190 TL - Net Kazanç: 170.190 TL
  • Fibabanka - Faiz Oranı: %41 - Vade Sonu Tutar: 1.178.917 TL - Net Kazanç: 178.917 TL
  • Odeabank - Faiz Oranı: %30 - Vade Sonu Tutar: 1.130.915 TL - Net Kazanç: 130.915 TL
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