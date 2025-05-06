Mevduat faizleri yüzde 52'yi gördü! İşte 200 bin liranın aylık getirisi

Merkez Bankası'nın dövizden TL'ye geçişi hızlandırmak amacıyla aldığı önlemler sonucu, bankalarda TL mevduat faizi oranları artmaya başladı. Bu adımların etkisiyle bazı bankalarda faiz oranları yüzde 52'ye kadar yükseldi. Vadeli mevduat hesabında parası olanlar parasının aylık getirisinin ne kadar olacağını merak ediyor. İşte bankada 200 bin lirası olanlar için örnek kazanç tablosu...
Merkez Bankası'nın TL’yi destekleyici adımlarının bankalarda mevduat faizine etkisi görülmeye başladı. Döviz yatırımını sınırlamayı hedefleyen kararlar sonrası TL mevduat faizleri yüzde 52 seviyesine yükseldi. Yatırımcılar fırsatı değerlendirmek için araştırma yaparken 400 bin TL'nin aylık mevduat getirisi belli oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın, dövizden Türk Lirası’na geçişi teşvik etmeye yönelik attığı yeni adımların ardından, bankalarda TL mevduat faizleri hızlı bir yükselişe geçti. Zorunlu karşılık oranlarının artırılması ve TL payı hedeflerinin sıkılaştırılmasıyla birlikte bazı bankalar, 3 aya kadar vadeli TL mevduatlarda faiz oranlarını %52 seviyelerine kadar çıkardı.
Söz konusu düzenlemelerin ardından bankalar, TL mevduat toplamayı öncelik haline getirerek faiz oranlarını yukarı yönlü revize etti. Piyasa kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bazı özel bankalarda 3 aya kadar vadeli mevduatlarda faiz oranları %50’nin üzerine çıktı. Ortalama faiz oranlarının ise %45 ile %50 arasında seyrettiği belirtiliyor.
Para piyasası fonlarında da getiriler yüzde 4’ü aşarken önümüzdeki günlerde TL varlıklara ilginin daha da artacağı ve TL mevduat getirilerinde yeni zirve seviyelerin görülebileceği öngörülüyor.
Yapı Kredi Sınırsız Hesap
Faiz oranı: Yüzde 49
Net kazanç: 7,303 TL
Vade sonu tutar: 207,303 TL
Fibabanka Kiraz Hesap
Faiz oranı: Yüzde 49
Net kazanç: 7,303 TL
Vade sonu tutar: 207,303 TL
Akbank Vadeli Mevduat Hesabı
Faiz oranı: Yüzde 48,5
Net kazanç: 7,228 TL
Vade sonu tutar: 207,228 TL
TEB Marifetli Hesap
Faiz oranı: Yüzde 50
Net kazanç: 14.904 TL
Vade sonu tutar: 414.904 TL
HSBC Modern Hesap
Faiz oranı: Yüzde 50
Net kazanç: 7,452 TL
Vade sonu tutar: 207,452 TL
DenizBank E-Mevduat
Faiz oranı: Yüzde 49
Net kazanç: 7,303 TL
Vade sonu tutar: 207,303 TL
Garanti BBVA E-Vadeli Mevduat Hesabı
Faiz oranı: Yüzde 47,5
Net kazanç: 7,079 TL
Vade sonu tutar: 207,079 TL
ING Turuncu Hesap
Faiz oranı: Yüzde 50
Net kazanç: 7,452 TL
Vade sonu tutar: 207,452 TL
Odeabank Oksijen Hesap
Faiz oranı: Yüzde 50
Net kazanç: 7,452 TL
Vade sonu tutar: 207,452 TL
QNB Kazandıran Günlük Hesap
Faiz oranı: Yüzde 51
Net kazanç: 7,601 TL
Vade sonu tutar: 207,601 TL
Alternatif Bank VOV Hesap
Faiz oranı: Yüzde 52
Net kazanç: 7,750 TL
Vade sonu tutar: 207,750 TL