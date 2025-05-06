Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Mevduat faizleri yüzde 52'yi gördü! İşte 200 bin liranın aylık getirisi

Merkez Bankası'nın dövizden TL'ye geçişi hızlandırmak amacıyla aldığı önlemler sonucu, bankalarda TL mevduat faizi oranları artmaya başladı. Bu adımların etkisiyle bazı bankalarda faiz oranları yüzde 52'ye kadar yükseldi. Vadeli mevduat hesabında parası olanlar parasının aylık getirisinin ne kadar olacağını merak ediyor. İşte bankada 200 bin lirası olanlar için örnek kazanç tablosu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mevduat faizleri yüzde 52'yi gördü! İşte 200 bin liranın aylık getirisi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 13:57
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 14:27

Merkez Bankası'nın TL’yi destekleyici adımlarının bankalarda mevduat faizine etkisi görülmeye başladı. Döviz yatırımını sınırlamayı hedefleyen kararlar sonrası TL mevduat faizleri yüzde 52 seviyesine yükseldi. Yatırımcılar fırsatı değerlendirmek için araştırma yaparken 400 bin TL'nin aylık mevduat getirisi belli oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın, dövizden Türk Lirası’na geçişi teşvik etmeye yönelik attığı yeni adımların ardından, bankalarda TL mevduat faizleri hızlı bir yükselişe geçti. Zorunlu karşılık oranlarının artırılması ve TL payı hedeflerinin sıkılaştırılmasıyla birlikte bazı bankalar, 3 aya kadar vadeli TL mevduatlarda faiz oranlarını %52 seviyelerine kadar çıkardı.

Söz konusu düzenlemelerin ardından bankalar, TL mevduat toplamayı öncelik haline getirerek faiz oranlarını yukarı yönlü revize etti. Piyasa kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bazı özel bankalarda 3 aya kadar vadeli mevduatlarda faiz oranları %50’nin üzerine çıktı. Ortalama faiz oranlarının ise %45 ile %50 arasında seyrettiği belirtiliyor.

MEVDUAT FAİZLERİ DAHA DA YÜKSELEBİLİR

Para piyasası fonlarında da getiriler yüzde 4’ü aşarken önümüzdeki günlerde TL varlıklara ilginin daha da artacağı ve TL mevduat getirilerinde yeni zirve seviyelerin görülebileceği öngörülüyor.

Mevduat faizleri yüzde 52'yi gördü! İşte 200 bin liranın aylık getirisi

Yapı Kredi Sınırsız Hesap
Faiz oranı: Yüzde 49
Net kazanç: 7,303 TL
Vade sonu tutar: 207,303 TL

Mevduat faizleri yüzde 52'yi gördü! İşte 200 bin liranın aylık getirisi

Fibabanka Kiraz Hesap
Faiz oranı: Yüzde 49
Net kazanç: 7,303 TL
Vade sonu tutar: 207,303 TL

Mevduat faizleri yüzde 52'yi gördü! İşte 200 bin liranın aylık getirisi

Akbank Vadeli Mevduat Hesabı
Faiz oranı: Yüzde 48,5
Net kazanç: 7,228 TL
Vade sonu tutar: 207,228 TL

Mevduat faizleri yüzde 52'yi gördü! İşte 200 bin liranın aylık getirisi

TEB Marifetli Hesap
Faiz oranı: Yüzde 50
Net kazanç: 14.904 TL
Vade sonu tutar: 414.904 TL

Mevduat faizleri yüzde 52'yi gördü! İşte 200 bin liranın aylık getirisi

HSBC Modern Hesap
Faiz oranı: Yüzde 50
Net kazanç: 7,452 TL
Vade sonu tutar: 207,452 TL

Mevduat faizleri yüzde 52'yi gördü! İşte 200 bin liranın aylık getirisi

DenizBank E-Mevduat
Faiz oranı: Yüzde 49
Net kazanç: 7,303 TL
Vade sonu tutar: 207,303 TL

Mevduat faizleri yüzde 52'yi gördü! İşte 200 bin liranın aylık getirisi

Garanti BBVA E-Vadeli Mevduat Hesabı
Faiz oranı: Yüzde 47,5
Net kazanç: 7,079 TL
Vade sonu tutar: 207,079 TL

Mevduat faizleri yüzde 52'yi gördü! İşte 200 bin liranın aylık getirisi

ING Turuncu Hesap
Faiz oranı: Yüzde 50
Net kazanç: 7,452 TL
Vade sonu tutar: 207,452 TL

Mevduat faizleri yüzde 52'yi gördü! İşte 200 bin liranın aylık getirisi

Odeabank Oksijen Hesap
Faiz oranı: Yüzde 50
Net kazanç: 7,452 TL
Vade sonu tutar: 207,452 TL

Mevduat faizleri yüzde 52'yi gördü! İşte 200 bin liranın aylık getirisi

QNB Kazandıran Günlük Hesap
Faiz oranı: Yüzde 51
Net kazanç: 7,601 TL
Vade sonu tutar: 207,601 TL

Mevduat faizleri yüzde 52'yi gördü! İşte 200 bin liranın aylık getirisi

Alternatif Bank VOV Hesap
Faiz oranı: Yüzde 52
Net kazanç: 7,750 TL
Vade sonu tutar: 207,750 TL

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın yatırımcısı imtihandan geçecek! İslam Memiş altın fiyatı için hedef seviye verdi
Ayakkabı devi 9,42 milyar dolara satılıyor!
Altın için rakam verdi! 4 bin dolar olacak!
ETİKETLER
#mevduat faizi
#Merkez Bankası
#en yüksek mevduat faizi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.