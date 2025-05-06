Mevduat faizleri yüzde 52'yi gördü! İşte 200 bin liranın aylık getirisi

Merkez Bankası'nın dövizden TL'ye geçişi hızlandırmak amacıyla aldığı önlemler sonucu, bankalarda TL mevduat faizi oranları artmaya başladı. Bu adımların etkisiyle bazı bankalarda faiz oranları yüzde 52'ye kadar yükseldi. Vadeli mevduat hesabında parası olanlar parasının aylık getirisinin ne kadar olacağını merak ediyor. İşte bankada 200 bin lirası olanlar için örnek kazanç tablosu...

Merkez Bankası'nın TL’yi destekleyici adımlarının bankalarda mevduat faizine etkisi görülmeye başladı. Döviz yatırımını sınırlamayı hedefleyen kararlar sonrası TL mevduat faizleri yüzde 52 seviyesine yükseldi. Yatırımcılar fırsatı değerlendirmek için araştırma yaparken 400 bin TL'nin aylık mevduat getirisi belli oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın, dövizden Türk Lirası’na geçişi teşvik etmeye yönelik attığı yeni adımların ardından, bankalarda TL mevduat faizleri hızlı bir yükselişe geçti. Zorunlu karşılık oranlarının artırılması ve TL payı hedeflerinin sıkılaştırılmasıyla birlikte bazı bankalar, 3 aya kadar vadeli TL mevduatlarda faiz oranlarını %52 seviyelerine kadar çıkardı.

Söz konusu düzenlemelerin ardından bankalar, TL mevduat toplamayı öncelik haline getirerek faiz oranlarını yukarı yönlü revize etti. Piyasa kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bazı özel bankalarda 3 aya kadar vadeli mevduatlarda faiz oranları %50’nin üzerine çıktı. Ortalama faiz oranlarının ise %45 ile %50 arasında seyrettiği belirtiliyor.

MEVDUAT FAİZLERİ DAHA DA YÜKSELEBİLİR

Para piyasası fonlarında da getiriler yüzde 4’ü aşarken önümüzdeki günlerde TL varlıklara ilginin daha da artacağı ve TL mevduat getirilerinde yeni zirve seviyelerin görülebileceği öngörülüyor.

Yapı Kredi Sınırsız Hesap

Faiz oranı: Yüzde 49

Net kazanç: 7,303 TL

Vade sonu tutar: 207,303 TL

Fibabanka Kiraz Hesap

Faiz oranı: Yüzde 49

Net kazanç: 7,303 TL

Vade sonu tutar: 207,303 TL

Akbank Vadeli Mevduat Hesabı

Faiz oranı: Yüzde 48,5

Net kazanç: 7,228 TL

Vade sonu tutar: 207,228 TL

TEB Marifetli Hesap

Faiz oranı: Yüzde 50

Net kazanç: 14.904 TL

Vade sonu tutar: 414.904 TL

HSBC Modern Hesap

Faiz oranı: Yüzde 50

Net kazanç: 7,452 TL

Vade sonu tutar: 207,452 TL

DenizBank E-Mevduat

Faiz oranı: Yüzde 49

Net kazanç: 7,303 TL

Vade sonu tutar: 207,303 TL

Garanti BBVA E-Vadeli Mevduat Hesabı

Faiz oranı: Yüzde 47,5

Net kazanç: 7,079 TL

Vade sonu tutar: 207,079 TL

ING Turuncu Hesap

Faiz oranı: Yüzde 50

Net kazanç: 7,452 TL

Vade sonu tutar: 207,452 TL

Odeabank Oksijen Hesap

Faiz oranı: Yüzde 50

Net kazanç: 7,452 TL

Vade sonu tutar: 207,452 TL

QNB Kazandıran Günlük Hesap

Faiz oranı: Yüzde 51

Net kazanç: 7,601 TL

Vade sonu tutar: 207,601 TL

Alternatif Bank VOV Hesap

Faiz oranı: Yüzde 52

Net kazanç: 7,750 TL

Vade sonu tutar: 207,750 TL