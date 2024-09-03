Mevduat faizleri zincirlerini kırdı! İşte eylül ayı faiz oranları: 100, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi
Merkez Bankası TL mevduatı desteklemek adına bir dizi düzenlemeyi hayata geçirdi. Yeni düzenlemelerle mevduat faiz oranları tırmanmaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın yeni hamlesi bankaların liralaşma hedeflerini yukarı çekerken bankalar faiz oranlarını güncelledi. Vatandaşın gözü ise faiz getirilerinde altından sonra en kazandıran vadeli hesap faiz oranları değişti. İşte 50 bin, 100 bin, 500 bin, 1 milyon ve 2 milyon liranın faiz getirisi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk lirası mevduatların cazibesini artırmak adına yeni kararlar aldı. Merkez Bankası’nın TL mevduatı destekleyen son kararı ile mevduat faizleri tekrar yükselişe geçti. Bankalarda mevduat faizleri yüzde 53 oranlarına kadar çıktı. Bu oranların ardından faiz getirileri de merak edilmeye başlandı. İşte 50 bin, 100 bin, 500 bin, 1 milyon ve 2 milyon liraya uygulanacak faiz oranları.
MEVDUAT FAZİLERİNDE YENİ ORANLAR
Mevduat faizleri tırmanıyor. Yüksek kredi faizleri, enflasyon ve düşen alım gücü nedeniyle yatırım yapmak isteyenler için vadeli hesaplar cazipliğini koruyor.
Parasını mevduata yatıranlar aylık yüksek oranda kazanmaya devam ediyor.
Merkez Bankası’nın TL mevduatı destekleyen son kararı ile mevduat faizleri tekrar yükselişe geçti.
Son adımlarla 1 aylık mevduata en yüksek faizin yüzde 53,92 oranında yükseldiği görüldü.
Bankalarda güncellenen yeni faiz oranları şöyle;
1 aya kadar vadede faiz yüzde 53.92
3 aya kadar vadede faiz yüzde 59.04
6 aya kadar vadede faiz yüzde 53.41
1 yıla kadar vadede faiz yüzde 52.61
1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 44.01
Bileşik faiz oranı ise yüzde 69,46 oldu.
20 BİN LİRANIN FAİZ GETİRİSİ
20 bin lirası olan vatandaş parasını vadeli hesaba yatırdığında 32 gün vadeye yüzde 47 faiz oranı ile 762 Türk lirası faiz getirisi elde ediyor.
50 BİN LİRANIN FAİZ GETİRİSİ
50 bin lirası olan vatandaş 32 gün vadeye yüzde 47 faiz oranı ile 1.900,55 Türk lirası faiz getirisi elde ediyor.
100 BİN LİRANIN FAİZ GETİRİSİ
100 bin TL’nin 32 gün vadeye getirisi 4493 TL’ye ulaştı.
500 BİN LİRANIN FAİZ GETİRİSİ
500 bin lirasını olan 32 gün vadeye 22 bin 466 lira net faiz getirisi kazanıyor.
1 MİLYON LİRANIN FAİZ GETİRİSİ
1 milyonunu bağlayan mudi ise 44 bin 933 lira faiz getirisi sağlıyor.
2 MİLYON LİRANIN FAİZ GETİRİSİ
2 milyonunu bağlayan mudi ise 85.726,78 TL faiz getirisi sağlıyor.