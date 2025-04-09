Mevduat faizleri zirveye koşuyor! Bankada parası olanlar dikkat: İşte 1 milyon TL'nin aylık getirisi

Mart ortasında yüzde 47 seviyelerinde olan mevduat faizleri, Nisan ayının ikinci haftasında yükselişe geçerek yüzde 49’a ulaştı. Peki, hangi banka en yüksek faizi veriyor? 1 milyon TL’yi 32 günlüğüne yatıran ne kadar kazanç elde ediyor? 1 milyon TL’lik bir yatırım 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Hangi banka en yüksek faiz oranını sunuyor? İşte 9 Nisan 2025 itibarıyla en yüksek mevduat faiz oranını sunan bankalar ve bu bankaların sağladığı kazançlar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), fiyat istikrarını sağlama ve Türk Lirası'nı yatırımcı açısından daha cazip kılma hedefi doğrultusunda yeni adımlar attı. Bu kapsamda uygulamaya konulan politikalar, faiz oranlarında dikkat çekici bir yükselişe neden oldu. Mart ayının ortasında en yüksek mevduat faizi yüzde 47 seviyesindeyken, Nisan’ın ikinci haftasında bu oran yüzde 49’a ulaştı. Böylece, piyasada psikolojik eşik olarak görülen yüzde 50 seviyesine yaklaşılmış oldu.
Mart ayında gerçekleşen olağan dışı Para Politikası Kurulu toplantısında Merkez Bankası, gecelik borç verme faizini yüzde 46’ya çıkardı. Bu hamleyle birlikte bankalara sağlanan fonlamanın maliyeti arttı. Faiz artışı, piyasadaki genel faiz düzeyini yukarı çekerken, mevduat faizlerinde de paralel bir yükseliş yaşandı.
İşte 1 milyon TL'nin bir aylık net faiz getirileriyle birlikte banka banka liste:
Faiz Oranı: %46
Vade Sonu Tutar: 1.034.279,45 TL
Net Kazanç: 34.279,45 TL
Faiz Oranı: %46
Vade Sonu Tutar: 1.034.279,45 TL
Net Kazanç: 34.279,45 TL
Faiz Oranı: %39
Vade Sonu Tutar: 1.029.063TL
Net Kazanç: 29.063TL
Faiz Oranı: %48
Vade Sonu Tutar: 1.035.769,86 TL
Net Kazanç: 35.769,86 TL
Faiz Oranı: %46,5
Vade Sonu Tutar: 1.034.652,05 TL
Net Kazanç: 34.652,05 TL
Faiz Oranı: %43,5
Vade Sonu Tutar: 1.032.416,44 TL
Net Kazanç: 32.416,44 TL
Faiz Oranı: %47
Vade Sonu Tutar: 1.035.024,66 TL
Net Kazan: 35.024,66 TL
Faiz Oranı: %50
Vade Sonu Tutar: 1.037.260,27 TL
Net Kazanç: 37.260,27 TL
Faiz Oranı: %39,5
Vade Sonu Tutar: 1.029.436TL
Net Kazanç: 29.436TL
Faiz Oranı: %47
Vade Sonu Tutar: 1.035.024,66 TL
Net Kazanç: 35.024,66 TL
Faiz Oranı: %45,5
Vade Sonu Tutar: 1.033.907TL
Net Kazanç: 33.907TL
Faiz Oranı: %47
Vade Sonu Tutar: 1.035.025TL
Net Kazanç: 35.025TL
Faiz Oranı: %46
Vade Sonu Tutar: 1.034.279TL
Net Kazanç: 34.279TL
Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 1.036.515TL
Net Kazanç: 36.515TL
Faiz Oranı: %45
Vade Sonu Tutar: 1.033.534TL
Net Kazanç: 33.534TL
Faiz Oranı: %35,24
Vade Sonu Tutar: 1.026.261TL
Net Kazanç: 26.261TL