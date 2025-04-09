Mevduat faizleri zirveye koşuyor! Bankada parası olanlar dikkat: İşte 1 milyon TL'nin aylık getirisi

Mart ortasında yüzde 47 seviyelerinde olan mevduat faizleri, Nisan ayının ikinci haftasında yükselişe geçerek yüzde 49’a ulaştı. Peki, hangi banka en yüksek faizi veriyor? 1 milyon TL’yi 32 günlüğüne yatıran ne kadar kazanç elde ediyor? 1 milyon TL’lik bir yatırım 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Hangi banka en yüksek faiz oranını sunuyor? İşte 9 Nisan 2025 itibarıyla en yüksek mevduat faiz oranını sunan bankalar ve bu bankaların sağladığı kazançlar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), fiyat istikrarını sağlama ve Türk Lirası'nı yatırımcı açısından daha cazip kılma hedefi doğrultusunda yeni adımlar attı. Bu kapsamda uygulamaya konulan politikalar, faiz oranlarında dikkat çekici bir yükselişe neden oldu. Mart ayının ortasında en yüksek mevduat faizi yüzde 47 seviyesindeyken, Nisan’ın ikinci haftasında bu oran yüzde 49’a ulaştı. Böylece, piyasada psikolojik eşik olarak görülen yüzde 50 seviyesine yaklaşılmış oldu.



Mart ayında gerçekleşen olağan dışı Para Politikası Kurulu toplantısında Merkez Bankası, gecelik borç verme faizini yüzde 46’ya çıkardı. Bu hamleyle birlikte bankalara sağlanan fonlamanın maliyeti arttı. Faiz artışı, piyasadaki genel faiz düzeyini yukarı çekerken, mevduat faizlerinde de paralel bir yükseliş yaşandı.

İşte 1 milyon TL'nin bir aylık net faiz getirileriyle birlikte banka banka liste:

AKBANK

Faiz Oranı: %46

Vade Sonu Tutar: 1.034.279,45 TL

Net Kazanç: 34.279,45 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %46

Vade Sonu Tutar: 1.034.279,45 TL

Net Kazanç: 34.279,45 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: %39

Vade Sonu Tutar: 1.029.063TL

Net Kazanç: 29.063TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %48

Vade Sonu Tutar: 1.035.769,86 TL

Net Kazanç: 35.769,86 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %46,5

Vade Sonu Tutar: 1.034.652,05 TL

Net Kazanç: 34.652,05 TL

ENPARA

Faiz Oranı: %43,5

Vade Sonu Tutar: 1.032.416,44 TL

Net Kazanç: 32.416,44 TL

ODEA

Faiz Oranı: %47

Vade Sonu Tutar: 1.035.024,66 TL

Net Kazan: 35.024,66 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı: %50

Vade Sonu Tutar: 1.037.260,27 TL

Net Kazanç: 37.260,27 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %39,5

Vade Sonu Tutar: 1.029.436TL

Net Kazanç: 29.436TL

ING

Faiz Oranı: %47

Vade Sonu Tutar: 1.035.024,66 TL

Net Kazanç: 35.024,66 TL

ON PLUS

Faiz Oranı: %45,5

Vade Sonu Tutar: 1.033.907TL

Net Kazanç: 33.907TL

TEB

Faiz Oranı: %47

Vade Sonu Tutar: 1.035.025TL

Net Kazanç: 35.025TL

GETİR FİNANS

Faiz Oranı: %46

Vade Sonu Tutar: 1.034.279TL

Net Kazanç: 34.279TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %49

Vade Sonu Tutar: 1.036.515TL

Net Kazanç: 36.515TL

N KOLAY

Faiz Oranı: %45

Vade Sonu Tutar: 1.033.534TL

Net Kazanç: 33.534TL

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı: %35,24

Vade Sonu Tutar: 1.026.261TL

Net Kazanç: 26.261TL