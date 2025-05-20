Mevduat getirisi zirveyi gördü! Hangi banka ne kadar kazandırıyor?

Piyasalarda belirsizlik ve altın fiyatlarında dalgalanma yatırımcıyı ve elinde para olan herkesi mevduat faizine yönlendirdi. Mevduat faizi son ayların rekor seviyesine çıktı. 1 milyon lira bankaya yatıran bir kişi ne kadar yüksek faiz kazanacak? İşte banka banka detayları...

Dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik gerilimler, Merkez Bankası'nın politika faizini artırması ve dövizden TL’ye dönüşü teşvik eden adımlar, yabancı yatırımcının borsaya yönelmesi, altın fiyatlarında düşüş ve belirsizlik yatırımcıları mevduata itiyor. Mevduat faiz oranları son 4 ayın en yüksek seviyelerini gördü. Özellikle 1 ay (32 gün) TL mevduat faizleri, yüzde 52’ye kadar yükseldi. Elindeki parayı bekletmek ve kazanmak için mevduata yatıran yatırımcılar, mevduat faizi oranlarını takip ediyor.

İşte 20 Mayıs 2025 itibarıyla 1 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisini sizin için hesapladık...

TEB

Faiz Oranı: yüzde 52

Net Kazanç: 38,751 TL

Vade Sonu Tutar: 1,038,751 TL

GARANTİ

Faiz Oranı: yüzde 48

Net Kazanç: 35,770 TL

Vade Sonu Tutar: 1,035,770 TL



DENİZBANK

Faiz Oranı: yüzde 51

Net Kazanç: 38,713,5 TL

Vade Sonu Tutar: 1,038,713 TL

ING

Faiz Oranı: yüzde 51

Net Kazanç: 38,005 TL

Vade Sonu Tutar: 1,038,005 TL

QNB

Faiz Oranı: yüzde 51

Net Kazanç:38,005,48 TL

Vade Sonu Tutar:1,038,48TL

ODEA BANK

Faiz Oranı: yüzde 51

Net Kazanç:38,713,5 TL

Vade Sonu Tutar:1,038,713 TL

HSBC

Faiz Oranı: yüzde 50

Net Kazanç:37,260,27 TL

Vade Sonu Tutar:1,037,27 TL



TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: yüzde 39,5

Net Kazanç:29,436

Vade Sonu Tutar:1,029,436



YAPI KREDİ

Faiz Oranı: yüzde 49

Net Kazanç:36,515 TL

Vade Sonu Tutar:1,036,515 TL

AKBANK

Faiz Oranı: yüzde 48,5

Net Kazanç:36,142 TL

Vade Sonu Tutar:1,036,142 TL