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 | Bengü Sarıkuş

Mevduat getirisi zirveyi gördü! Hangi banka ne kadar kazandırıyor?

Piyasalarda belirsizlik ve altın fiyatlarında dalgalanma yatırımcıyı ve elinde para olan herkesi mevduat faizine yönlendirdi. Mevduat faizi son ayların rekor seviyesine çıktı. 1 milyon lira bankaya yatıran bir kişi ne kadar yüksek faiz kazanacak? İşte banka banka detayları...

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Mevduat getirisi zirveyi gördü! Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 12:15
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 12:22

Dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik gerilimler, Merkez Bankası'nın politika faizini artırması ve dövizden TL’ye dönüşü teşvik eden adımlar, yabancı yatırımcının borsaya yönelmesi, altın fiyatlarında düşüş ve belirsizlik yatırımcıları mevduata itiyor. Mevduat faiz oranları son 4 ayın en yüksek seviyelerini gördü. Özellikle 1 ay (32 gün) TL mevduat faizleri, yüzde 52’ye kadar yükseldi. Elindeki parayı bekletmek ve kazanmak için mevduata yatıran yatırımcılar, mevduat faizi oranlarını takip ediyor.

İşte 20 Mayıs 2025 itibarıyla 1 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisini sizin için hesapladık...

Mevduat getirisi zirveyi gördü! Hangi banka ne kadar kazandırıyor?

TEB

Faiz Oranı: yüzde 52
Net Kazanç: 38,751 TL
Vade Sonu Tutar: 1,038,751 TL

Mevduat getirisi zirveyi gördü! Hangi banka ne kadar kazandırıyor?

GARANTİ

Faiz Oranı: yüzde 48
Net Kazanç: 35,770 TL
Vade Sonu Tutar: 1,035,770 TL

Mevduat getirisi zirveyi gördü! Hangi banka ne kadar kazandırıyor?


DENİZBANK

Faiz Oranı: yüzde 51
Net Kazanç: 38,713,5 TL
Vade Sonu Tutar: 1,038,713 TL

Mevduat getirisi zirveyi gördü! Hangi banka ne kadar kazandırıyor?

ING

Faiz Oranı: yüzde 51
Net Kazanç: 38,005 TL
Vade Sonu Tutar: 1,038,005 TL

Mevduat getirisi zirveyi gördü! Hangi banka ne kadar kazandırıyor?

QNB

Faiz Oranı: yüzde 51
Net Kazanç:38,005,48 TL
Vade Sonu Tutar:1,038,48TL

Mevduat getirisi zirveyi gördü! Hangi banka ne kadar kazandırıyor?

ODEA BANK

Faiz Oranı: yüzde 51
Net Kazanç:38,713,5 TL
Vade Sonu Tutar:1,038,713 TL

Mevduat getirisi zirveyi gördü! Hangi banka ne kadar kazandırıyor?

HSBC

Faiz Oranı: yüzde 50
Net Kazanç:37,260,27 TL
Vade Sonu Tutar:1,037,27 TL

Mevduat getirisi zirveyi gördü! Hangi banka ne kadar kazandırıyor?


TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: yüzde 39,5
Net Kazanç:29,436
Vade Sonu Tutar:1,029,436

Mevduat getirisi zirveyi gördü! Hangi banka ne kadar kazandırıyor?


YAPI KREDİ

Faiz Oranı: yüzde 49
Net Kazanç:36,515 TL
Vade Sonu Tutar:1,036,515 TL

Mevduat getirisi zirveyi gördü! Hangi banka ne kadar kazandırıyor?

AKBANK

Faiz Oranı: yüzde 48,5
Net Kazanç:36,142 TL
Vade Sonu Tutar:1,036,142 TL

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