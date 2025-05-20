Mevduat getirisi zirveyi gördü! Hangi banka ne kadar kazandırıyor?

Piyasalarda belirsizlik ve altın fiyatlarında dalgalanma yatırımcıyı ve elinde para olan herkesi mevduat faizine yönlendirdi. Mevduat faizi son ayların rekor seviyesine çıktı. 1 milyon lira bankaya yatıran bir kişi ne kadar yüksek faiz kazanacak? İşte banka banka detayları...
Dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik gerilimler, Merkez Bankası'nın politika faizini artırması ve dövizden TL’ye dönüşü teşvik eden adımlar, yabancı yatırımcının borsaya yönelmesi, altın fiyatlarında düşüş ve belirsizlik yatırımcıları mevduata itiyor. Mevduat faiz oranları son 4 ayın en yüksek seviyelerini gördü. Özellikle 1 ay (32 gün) TL mevduat faizleri, yüzde 52’ye kadar yükseldi. Elindeki parayı bekletmek ve kazanmak için mevduata yatıran yatırımcılar, mevduat faizi oranlarını takip ediyor.
İşte 20 Mayıs 2025 itibarıyla 1 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisini sizin için hesapladık...
Faiz Oranı: yüzde 52
Net Kazanç: 38,751 TL
Vade Sonu Tutar: 1,038,751 TL
Faiz Oranı: yüzde 48
Net Kazanç: 35,770 TL
Vade Sonu Tutar: 1,035,770 TL
Faiz Oranı: yüzde 51
Net Kazanç: 38,713,5 TL
Vade Sonu Tutar: 1,038,713 TL
Faiz Oranı: yüzde 51
Net Kazanç: 38,005 TL
Vade Sonu Tutar: 1,038,005 TL
Faiz Oranı: yüzde 51
Net Kazanç:38,005,48 TL
Vade Sonu Tutar:1,038,48TL
Faiz Oranı: yüzde 51
Net Kazanç:38,713,5 TL
Vade Sonu Tutar:1,038,713 TL
Faiz Oranı: yüzde 50
Net Kazanç:37,260,27 TL
Vade Sonu Tutar:1,037,27 TL
Faiz Oranı: yüzde 39,5
Net Kazanç:29,436
Vade Sonu Tutar:1,029,436
Faiz Oranı: yüzde 49
Net Kazanç:36,515 TL
Vade Sonu Tutar:1,036,515 TL
Faiz Oranı: yüzde 48,5
Net Kazanç:36,142 TL
Vade Sonu Tutar:1,036,142 TL