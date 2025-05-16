Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri belli oldu!

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 2025 tarım sezonunda çalışacak mevsimlik işçilerin hakları ve ücretleri masaya yatırıldı. Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam'ın başkanlığında toplanan İlçe METİP Kurulu'nda, işçilerin çalışma koşulları ve konaklama imkanları değerlendirildi…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri belli oldu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 19:12
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 19:53

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2025 yılı tarım sezonunda çalışacak mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartları ve ücretleri, İlçe Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) Kurulu toplantısında ele alınırken, günlük yevmiye de alt limit bin TL olarak belirlendi.

Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında düzenlenen toplantıya, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Baykut, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Özkan, muhtarlar ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri belli oldu!

ALT SINIR BİN TL OLARAK BELİRLENDİ

Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen toplantıda, mevsimlik işçilerin konaklama alanları ile çalışma şartları ele alındı. İşçilerin konaklayacağı alanlar belirlenirken, 2025 sezonunda geçerli olacak günlük yevmiye tutarı alt sınır olarak bin TL olarak belirlendi. Bu rakamın ilerleyen süreçte yapılacak olan toplantılar da güncellenebileceği belirtildi.

“BİZ ONLARI MİSAFİR EDİYORUZ”

Toplantıda konuşan Kaymakam Sağlam, mevsimlik işçilerin tarımsal üretim açısından önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, "Başka yörelerden tarım işleri için ilçemize gelen işçiler var. Bu kişilerin uygun şartlarda konaklaması ve istihdam edilmesi gerekiyor. ‘Benim köyüme gelmesin' anlayışı doğru değil. Bu insanlar burada konaklayacaklar ki, işler yürüsün. Biz onları misafir ediyoruz. Nizam ve intizam içinde gelsinler, işlerini yapsınlar, sonra ayrılsınlar istiyoruz" dedi.

Geçen yıl yaşanan sel tehlikesine de değinen Kaymakam Sağlam, "Geçen sene Haziran ayında göreve başladım, iki kez sel tehdidi nedeniyle Ordu ve Durakbaşı köylerinde çadırların yerini değiştirmek zorunda kaldık. Bu toplantının amacı, işçilerin gelişi güzel ırmak kenarlarına yerleşmesini önlemek. Dayı başları, İŞKUR'a taahhütname vererek işçilerin nerelere yerleştirileceğini bildirecek. Mevsimlik işçiler için tespit ettiğiniz ve önerdiğiniz rakam bin lira şeklindedir. Daha sonra bu konuyla ilgili tekrar bir görüşme yapılacaktır. Orada net rakam ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonucunda, 2025 tarım sezonu için mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri için alt sınır bin TL olarak belirlenirken, işçilerin konaklayacağı alanlar ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların ilgili kurumlarca koordineli şekilde yürütülmesi kararlaştırıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uygun fiyatlı market gençleri hedefliyor: Adını değiştirme kararı aldı
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.