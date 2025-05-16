Samsun'da dehşete düşüren olay! Yeğenini kollarından tutup 'Vur lan vur' diyerek oğluna öldürtmüş

Samsun'da kan donduran bir olay yaşandı. Ablasını evlenmek için kaçıran 24 yaşındaki amcasının oğlu Okan Doğan T.’yi tabancayla vurarak öldüren 16 yaşındaki M.T. ve azmettirdiği iddia edilen babası adliyeye sevk edildi. Babanın kollarını tuttuğu yeğenini, 16 yaşındaki oğluna "Vur lan vur" diyerek tabancayla vurdurttuğu ortaya çıktı.

İlkadım ilçesinde iddiaya göre, 16 yaşındaki M.T, ablasını evlenmek için kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan Torun ile konuşmak için buluştu. M.T, tabanca ile Okan Doğan Torun'u göğsünden vurarak ağır yaraladı. Torun, yaralı halde kaçarak bir kitapçıya sığındı. Bu sırada elinde tabanca ile cadde boyunca Torun'u kovalayan M.T., yeniden ateş açtı.

DAKİKALARCA KOVALADI

Kurşunlardan biri, iş yeri önünde oturan D.A.'nın beline isabet ederek yaralanmasına yol açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Okan Doğan Torun yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaydan kısa süre sonra Güven Timleri tarafından yakalanan M.T. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

YEĞENİNİ KOLLARINDAN TUTMUŞ

İddiaya göre, olay sırasında kızını kaçıran yeğeni Gökhan Doğan Torun'un kollarını tutan baba H.İ.T.'nin "Vur lan vur" diyerek oğlu M.T.'ye silahla ateş açtırıp vurdurduğu ortaya çıktı.

Olayı azmettirdiği iddia edilen M.T.'nin babası H.İ.T.( 48) de Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan M.T. ile babası H.İ.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.