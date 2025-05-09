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 | Bengül Arıca

Bahar Aksu cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Katilin sosyal medya paylaşımları tüyler ürpertti

Şişli’de eski eşi tarafından sokak ortasında katledilen Bahar Aksu cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Cinayeti planlayan eski eş Rüstem Elibol'un olaydan günler önce İstanbul’a gelip keşif yaptığı belirlendi. Ayrıca şüphelilerin otele giriş çıkış anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ve katilin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı. İşte korkunç olayın detayları...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 14:53

İstanbul Şişli'de sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor. Korkunç cinayetle ilgili het gün yeni bir detay ortaya çıkarken katil kocanın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar kan dondurdu. Cinayetin ardından eski eş Rüstem Elibol ile ona yardım eden 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bahar Aksu cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Katilin sosyal medya paylaşımları tüyler ürpertti

OTELE GİRİŞ ÇIKIŞ ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan soruşturma kapsamında şüphelilerin cinayetten üç gün önce, 2 Mayıs Cuma günü Çanakkale’den otomobille İstanbul’a geldikleri belirlendi. Bahar Aksu’nun evi ve iş yerinde keşif yapan şüpheliler, geceyi Şişli’de bir otelde geçirdi. Otele giriş ve çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Bahar Aksu cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Katilin sosyal medya paylaşımları tüyler ürpertti

ÖNCE KEŞİF YAPMIŞLAR, SONRA 1 KİŞİ DAHA ALIP GERİ DÖNMÜŞLER

Keşfin ardından Çanakkale’ye dönen zanlılar, bu kez yanlarına Samet S.’yi de alarak 4 Mayıs Pazar günü yeniden İstanbul’a geldi. Hazırlıklarına devam eden şüphelilerin geceyi otomobilde geçirdikleri, sabah saatlerinde ise Aksu’yu kaçırmak isterken cinayeti işledikleri öğrenildi.

Bahar Aksu cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Katilin sosyal medya paylaşımları tüyler ürpertti

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI KAN DONDURDU

Cinayet zanlısı Rüstem Elibol’un sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti. Elibol’un, "Ateş gibi yandığında buz gibi durmak neymiş anlatacağım sana", "İntikam en sevdiğim duygu, intikam aksar unutulmaz" ve "Canımı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar gücü olmalı" şeklindeki paylaşımları ise kan dondurdu.

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