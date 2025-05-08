Şişli'deki cinayette korkunç detaylar! Cani Bahar'ı katletmeden 3 gün önce keşif yapmış!

İstanbul Şişli’de meydana gelen kan donduran cinayetin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Eski eşi Bahar Aksu'yu öldüren Rüstem Elibol ile beraberindeki 3 suç ortağının cinayetten 3 gün önce İstanbul'a gelip olay yerinde keşif yaptıkları ortaya çıktı. İşte detaylar...

Türkiye'nin konuştuğu İstanbul Şişli’de yaşanan 34 yaşındaki Bahar Aksu cinayetinde yeni detaylar ortaya çıkıyor. Çalıştığı otelin önünde eski eşi Rüstem Elibol ve beraberindeki 3 kişi tarafından önce kaçırılmak istenen daha sonra ise direnmesi üzerine kurşun yağmuruna tutulan Bahar Aksu korkunç bir cinayete kurban gitmişti. Cinayet sonrası kaçan şüpheliler yakalanarak kısa sürede yakalanıp adliyeye sevk edildi.

CİNAYET ÖNCESİ KEŞİF YAPMIŞLAR

Kan donduran cinayetin ardından polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Bahar Aksu'nun katledildiği olaya ilişkin ortaya çıkan detaylar tüyler ürpertti.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Rüstem Elibol ve beraberindeki S.Y. (33), S.S. (35) ve A.B. (44) isimli şüphelilerin olaydan 3 gün önce İstanbul’a geldiklerini belirledi. Şüphelilerin bu süreçte bir otele yerleşerek, cinayetten 3 gün öncede Bahar Aksu’nun kaçırılmak istendiği adreste keşif yaptıkları öğrenildi.