Milli banliyö tren setinde sona gelindi

14 Aralık 2024 14:27 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 14:39

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Banliyö Tren Seti Projesi’nin ilk üretiminin teknik testlerinin kısa sürede tamamlanacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu​, Milli Banliyö Tren Seti Projesi hakkında gelinen son duruma ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Bakan Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından yürütülen projede üretim ve montaj çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti. Projenin ilk tren setinin teknik testlerini kısa süre içinde tamamlayarak hizmete almayı hedeflediklerini dile getirdi.

YERLİ İMKANLARLA YOLCU TAŞIMACILIĞI

Uraloğlu, üretimi süren tren setlerinin saatte 90 kilometre maksimum hıza ulaşacağını ve yüzde 70 yerlilik oranına sahip olacağına vurgu yaptı. Her bir tren setinin 4 araçtan oluşacağını, toplamda 1000 yolcu kapasiteli ve iki sürücü kabinli olarak tasarlandığını ifade eden Uraloğlu, kritik alt sistemlerin kontrol yönetim sistemi, cer sistemi tasarımı, boji ve trafo tamamen yerli ve milli imkanlarla TÜRASAŞ tarafından üretildiğinin altını çizdi.

Bakan Uraloğlu, milli banliyö tren setlerinin şehir içi demir yolu hatlarında yolcu taşımacılığına uygun şekilde tasarlandığını belirterek, projeyle birlikte yurt içi banliyö araç ihtiyacını ithalat yapmadan, tamamen yerli imkanlarla karşılayacaklarını söyledi. Ayrıca, tek tip araç üretimiyle bakım ve onarım süreçlerinin kolaylaşacağını, bunun yanı sıra ihracat yoluyla ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

GAZİANTEP​ İLK KULLANICI OLACAK

Projeyle güvenli, ergonomik ve rahat bir ulaşım çözümü sunmayı hedeflediklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, tren setlerinin ilk olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile yapılan anlaşma kapsamında Gaziray Projesi için hizmete alınacağını açıkladı. Gaziray'ın, İzban, Marmaray ve Başkentray’dan sonra Türkiye’nin 4’üncü banliyö işletmesi olduğunu hatırlatan Uraloğlu, bu projenin Gaziantep’te şehir içi ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacağını belirtti.