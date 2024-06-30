Milli Emlak 35 bin TL'ye tapu verecek! Uygun fiyatlarla arazi sahibi olmak için son tarihler

30 Haziran 2024 11:20 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 11:20

Milli Emlak 35 bin TL'ye tapu sahibi olmak için gerekli şartları yayınladı.

Temmuz ayında gerçekleşecek olan satış ihaleleri için geri sayım başladı.

Milli Emlak, Türkiye genelinde uygun fiyatlı arsa satışlarına hız kesmeden devam ediyor.

MİLLİ EMLAK ARSA SATIŞLARI BAŞLADI

Birikimlerini değerlendirmek isteyenler için Milli Emlak satışları başladı.

Uygun fiyatlı tapu fırsatlarıyla sık sık gündeme gelen Milli Emlak, sadece 35 bin lira karşılığında tapu verecek.

SUDAN UCUZA ARSA SATIŞI YAPIYOR

Milli Emlak 3 ilde arsa satışlarını başlattı.

Gayrimenkul ve arazi yönetimi kuruluşlarından biri olan Milli Emlak, Kütahya, Amasya ve Konya'daki arsa ve arazileri cazip başlangıç fiyatlarıyla satışa çıkardı.

Temmuz ayında gerçekleşecek olan satış ihaleleriyle, arsaların detayları belli oldu.

Kütahya Gediz'de 35 bin TL'ye tapu sahibi olmak için ilan detayları şöyle şekillendi;

İhale Bedeli: 35.000,00 TL

Teminat Bedeli: 7.000,00 TL

Yüzölçümü: 238,72 m²

İhale Tarihi: 03/07/2024, Saat 11:30

İhale Yeri: Kütahya

Amasya Merkez'de 42 bin TL'ye tapu sahibi olmak için ilan detayları şöyle şekillendi;

İhale Bedeli: 42.000,00 TL

Teminat Bedeli: 10.500,00 TL

Yüzölçümü: 1.041,00 m²

İhale Tarihi: 16/07/2024, Saat 11:50

İhale Yeri: Amasya

Konya Ilgın'da 61 bin TL'ye tapu sahibi olmak için ilan detayları şöyle şekillendi;

İhale Bedeli: 61.000,00 TL

Teminat Bedeli: 18.300,00 TL

Yüzölçümü: 184,06 m²

İhale Tarihi: 23/07/2024, Saat 14:30

İhale Yeri: Konya

Belirtilen bölgelerde satış ihaleleri temmuz ayında gerçekleşecek