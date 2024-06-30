Milli Emlak 35 bin TL'ye tapu verecek! Uygun fiyatlarla arazi sahibi olmak için son tarihler
Milli Emlak müjdeyi açıkladı. 35 bin TL'ye tapu sahibi olabilirsiniz. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, belirli illerdeki arsa ve arazileri cazip başlangıç fiyatlarıyla satışa sunacak. Uygun fiyatlarla arazi sahibi olmak için kaçırılmayacak fırsatın detayları belli oldu.
Milli Emlak 35 bin TL'ye tapu sahibi olmak için gerekli şartları yayınladı.
Temmuz ayında gerçekleşecek olan satış ihaleleri için geri sayım başladı.
Milli Emlak, Türkiye genelinde uygun fiyatlı arsa satışlarına hız kesmeden devam ediyor.
MİLLİ EMLAK ARSA SATIŞLARI BAŞLADI
Birikimlerini değerlendirmek isteyenler için Milli Emlak satışları başladı.
Uygun fiyatlı tapu fırsatlarıyla sık sık gündeme gelen Milli Emlak, sadece 35 bin lira karşılığında tapu verecek.
SUDAN UCUZA ARSA SATIŞI YAPIYOR
Milli Emlak 3 ilde arsa satışlarını başlattı.
Gayrimenkul ve arazi yönetimi kuruluşlarından biri olan Milli Emlak, Kütahya, Amasya ve Konya'daki arsa ve arazileri cazip başlangıç fiyatlarıyla satışa çıkardı.
Temmuz ayında gerçekleşecek olan satış ihaleleriyle, arsaların detayları belli oldu.
Kütahya Gediz'de 35 bin TL'ye tapu sahibi olmak için ilan detayları şöyle şekillendi;
İhale Bedeli: 35.000,00 TL
Teminat Bedeli: 7.000,00 TL
Yüzölçümü: 238,72 m²
İhale Tarihi: 03/07/2024, Saat 11:30
İhale Yeri: Kütahya
Amasya Merkez'de 42 bin TL'ye tapu sahibi olmak için ilan detayları şöyle şekillendi;
İhale Bedeli: 42.000,00 TL
Teminat Bedeli: 10.500,00 TL
Yüzölçümü: 1.041,00 m²
İhale Tarihi: 16/07/2024, Saat 11:50
İhale Yeri: Amasya
Konya Ilgın'da 61 bin TL'ye tapu sahibi olmak için ilan detayları şöyle şekillendi;
İhale Bedeli: 61.000,00 TL
Teminat Bedeli: 18.300,00 TL
Yüzölçümü: 184,06 m²
İhale Tarihi: 23/07/2024, Saat 14:30
İhale Yeri: Konya
Belirtilen bölgelerde satış ihaleleri temmuz ayında gerçekleşecek