Milli Emlak ile tapu sahibi olmayan kalmayacak! 5 bin TL'ye 3 ilde sudan ucuz arsa ve arazi satışları başladı

02 Temmuz 2024 11:55 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 11:55

Milli Emlak'tan tapu sahibi olmak isteyenlere müjde geldi.

Milli Emlak 3 şehirde 5 bin TL'den başlayan fiyatlarla arsa ve arazi satışlarına başladı.

3 ilde bulunan arsa ve araziler Milli Emlak aracılığıyla sudan ucuz fiyatlara hak sahiplerine verilecek.

MİLLİ EMLAK İLE 5 BİN TL'YE ARSA SATIŞI

Arsa ya da arazi yatırımı tüm dünyada, orta ve uzun vadede kazanç elde etmenizi sağlayabilecek yatırımların başında geliyor.

Satılık arsa ilanları en uygun fiyatlarla yatırımcısını bekliyor.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü Konya, Amasya ve Kırıkkale'de yer alan arsa ile arazileri 5 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkardı.

3 şehirde bulunan arsa ve araziler 5 bin TL'den başlayan fiyatlarla alıcısını bekliyor.

Arsa ve arazilerin satış ihaleleri bu ay içerisinde yapılacak ve satış bedelleri 5 bin TL'den başlayacak.

Bu büyük fırsatla ilgili tüm detaylar ve fiyat bilgileri yayınlandı.

gayrimenkullerin büyüklükleri 14,35 metrekare ile 392,00 metrekare arasında değişiyor.

Konya, Amasya ve Kırıkkale’de yer alan bu cazip gayrimenkuller için detaylı bilgileri şöyle;

KONYA SEYDİŞEHİR 5 BİN TL ARSA SATIŞI

Tahmin Edilen İhale Bedeli 5.000,00 Türk Lirası

Teminat Bedeli 1.250,00 Türk Lirası

Uygun Yüzölçümü 14,35 metrekare

İhale Tarihi 04/07/2024

İhale Saati 10:30

İhale Yeri Konya

İletişim Adresi https://konya.csb.gov.tr/

Telefon (332) 224 56 00

Taşınmaz No ***********

Pafta/Ada/Parsel N27-B-04-D/177/1

İmar Durumu Hayır

İmar Özellik Adı

Yasal Dayanak 2886 / 45

Taşınmaz Yüzölçümü 14,35 metrekare

Hazine Hissesi 1/1

Uygun Görülen Yüzölçümü 14,35 metrekare

AMASYA MERKEZ 5 BİN TL ARSA SATIŞI

Satış Bilgileri

Tahmin Edilen İhale Bedeli 21.000,00 Türk Lirası

Teminat Bedeli 5.250,00 Türk Lirası

Uygun Yüzölçümü 139,10 metrekare

İhale Tarihi 16/07/2024

İhale Saati 10:10

İhale Yeri Amasya

İletişim Adresi https://amasya.csb.gov.tr

Telefon (358) 218 11 66/410-412

Taşınmaz No 05010101528

Pafta/Ada/Parsel 3/192/7

İmar Durumu Hayır

İmar Özellik Adı

Yasal Dayanak 2886 / 45

Taşınmaz Yüzölçümü 139,10 metrekare

Hazine Hissesi 1/1

Uygun Görülen Yüzölçümü 139,10 metrekare

KIRIKKALE YAHŞİHAN ARAZİ 5 BİN TL ARSA SATIŞI

Satış Bilgileri

Tahmin Edilen İhale Bedeli 40.000,00 Türk Lirası

Teminat Bedeli 8.000,00 Türk Lirası

Uygun Yüzölçümü 392,00 metrekare

İhale Tarihi 10/07/2024

İhale Saati 09:40

İhale Yeri Kırıkkale

İletişim Adresi https://kirikkale.csb.gov.tr/

Telefon (318) 224 25 37 / 224 26 22

Taşınmaz Bilgileri

Taşınmaz No ***********

Pafta/Ada/Parsel İ30-B-18-D-4-D/251/2

İmar Durumu Hayır

İmar Özellik Adı

Yasal Dayanak 2886 / 45

Taşınmaz Yüzölçümü 392,00 metrekare

Hazine Hissesi /

Uygun Görülen Yüzölçümü 392,00 metrekare