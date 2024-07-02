Milli Emlak ile tapu sahibi olmayan kalmayacak! 5 bin TL'ye 3 ilde sudan ucuz arsa ve arazi satışları başladı
Arsa arayan tüm yatırımcılar satılık ilanları takip ediyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, arsa ve arazileri 5 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkardığını açıkladı. Arsa ve arazi fiyatları taşınmaz sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. İşte Milli Emlak tarafından satılan 5 TL'den başlayan arsa ve arazilerin satış bilgileri ve ihale bedelleri.
Milli Emlak'tan tapu sahibi olmak isteyenlere müjde geldi.
Milli Emlak 3 şehirde 5 bin TL'den başlayan fiyatlarla arsa ve arazi satışlarına başladı.
3 ilde bulunan arsa ve araziler Milli Emlak aracılığıyla sudan ucuz fiyatlara hak sahiplerine verilecek.
MİLLİ EMLAK İLE 5 BİN TL'YE ARSA SATIŞI
Arsa ya da arazi yatırımı tüm dünyada, orta ve uzun vadede kazanç elde etmenizi sağlayabilecek yatırımların başında geliyor.
Satılık arsa ilanları en uygun fiyatlarla yatırımcısını bekliyor.
Milli Emlak Genel Müdürlüğü Konya, Amasya ve Kırıkkale'de yer alan arsa ile arazileri 5 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkardı.
3 şehirde bulunan arsa ve araziler 5 bin TL'den başlayan fiyatlarla alıcısını bekliyor.
Arsa ve arazilerin satış ihaleleri bu ay içerisinde yapılacak ve satış bedelleri 5 bin TL'den başlayacak.
Bu büyük fırsatla ilgili tüm detaylar ve fiyat bilgileri yayınlandı.
gayrimenkullerin büyüklükleri 14,35 metrekare ile 392,00 metrekare arasında değişiyor.
Konya, Amasya ve Kırıkkale’de yer alan bu cazip gayrimenkuller için detaylı bilgileri şöyle;
KONYA SEYDİŞEHİR 5 BİN TL ARSA SATIŞI
Tahmin Edilen İhale Bedeli 5.000,00 Türk Lirası
Teminat Bedeli 1.250,00 Türk Lirası
Uygun Yüzölçümü 14,35 metrekare
İhale Tarihi 04/07/2024
İhale Saati 10:30
İhale Yeri Konya
İletişim Adresi https://konya.csb.gov.tr/
Telefon (332) 224 56 00
Taşınmaz No ***********
Pafta/Ada/Parsel N27-B-04-D/177/1
İmar Durumu Hayır
İmar Özellik Adı
Yasal Dayanak 2886 / 45
Taşınmaz Yüzölçümü 14,35 metrekare
Hazine Hissesi 1/1
Uygun Görülen Yüzölçümü 14,35 metrekare
AMASYA MERKEZ 5 BİN TL ARSA SATIŞI
Satış Bilgileri
Tahmin Edilen İhale Bedeli 21.000,00 Türk Lirası
Teminat Bedeli 5.250,00 Türk Lirası
Uygun Yüzölçümü 139,10 metrekare
İhale Tarihi 16/07/2024
İhale Saati 10:10
İhale Yeri Amasya
İletişim Adresi https://amasya.csb.gov.tr
Telefon (358) 218 11 66/410-412
Taşınmaz No 05010101528
Pafta/Ada/Parsel 3/192/7
İmar Durumu Hayır
İmar Özellik Adı
Yasal Dayanak 2886 / 45
Taşınmaz Yüzölçümü 139,10 metrekare
Hazine Hissesi 1/1
Uygun Görülen Yüzölçümü 139,10 metrekare
KIRIKKALE YAHŞİHAN ARAZİ 5 BİN TL ARSA SATIŞI
Satış Bilgileri
Tahmin Edilen İhale Bedeli 40.000,00 Türk Lirası
Teminat Bedeli 8.000,00 Türk Lirası
Uygun Yüzölçümü 392,00 metrekare
İhale Tarihi 10/07/2024
İhale Saati 09:40
İhale Yeri Kırıkkale
İletişim Adresi https://kirikkale.csb.gov.tr/
Telefon (318) 224 25 37 / 224 26 22
Taşınmaz Bilgileri
Taşınmaz No ***********
Pafta/Ada/Parsel İ30-B-18-D-4-D/251/2
İmar Durumu Hayır
İmar Özellik Adı
Yasal Dayanak 2886 / 45
Taşınmaz Yüzölçümü 392,00 metrekare
Hazine Hissesi /
Uygun Görülen Yüzölçümü 392,00 metrekare