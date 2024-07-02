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Milli Emlak ile tapu sahibi olmayan kalmayacak! 5 bin TL'ye 3 ilde sudan ucuz arsa ve arazi satışları başladı

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
02 Temmuz 2024 11:55 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 11:55
Milli Emlak ile tapu sahibi olmayan kalmayacak! 5 bin TL&#039;ye 3 ilde sudan ucuz arsa ve arazi satışları başladı

Arsa arayan tüm yatırımcılar satılık ilanları takip ediyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, arsa ve arazileri 5 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkardığını açıkladı. Arsa ve arazi fiyatları taşınmaz sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. İşte Milli Emlak tarafından satılan 5 TL'den başlayan arsa ve arazilerin satış bilgileri ve ihale bedelleri.

Milli Emlak'tan tapu sahibi olmak isteyenlere müjde geldi.

Milli Emlak 3 şehirde 5 bin TL'den başlayan fiyatlarla arsa ve arazi satışlarına başladı. 

3 ilde bulunan arsa ve araziler Milli Emlak aracılığıyla sudan ucuz fiyatlara hak sahiplerine verilecek.

MİLLİ EMLAK İLE 5 BİN TL'YE ARSA SATIŞI

Arsa ya da arazi yatırımı tüm dünyada, orta ve uzun vadede kazanç elde etmenizi sağlayabilecek yatırımların başında geliyor.

Satılık arsa ilanları en uygun fiyatlarla yatırımcısını bekliyor.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü Konya, Amasya ve Kırıkkale'de yer alan arsa ile arazileri 5 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkardı.

Milli Emlak ile tapu sahibi olmayan kalmayacak! 5 bin TL'ye 3 ilde sudan ucuz arsa ve arazi satışları başladı - 1. Resim

3 şehirde bulunan arsa ve araziler 5 bin TL'den başlayan fiyatlarla alıcısını bekliyor.

Arsa ve arazilerin satış ihaleleri bu ay içerisinde yapılacak ve satış bedelleri 5 bin TL'den başlayacak.

Bu büyük fırsatla ilgili tüm detaylar ve fiyat bilgileri yayınlandı.

Milli Emlak ile tapu sahibi olmayan kalmayacak! 5 bin TL'ye 3 ilde sudan ucuz arsa ve arazi satışları başladı - 2. Resim

gayrimenkullerin büyüklükleri 14,35 metrekare ile 392,00 metrekare arasında değişiyor.

Konya, Amasya ve Kırıkkale’de yer alan bu cazip gayrimenkuller için detaylı bilgileri şöyle;

KONYA SEYDİŞEHİR 5 BİN TL ARSA SATIŞI

Tahmin Edilen İhale Bedeli    5.000,00 Türk Lirası
Teminat Bedeli    1.250,00 Türk Lirası
Uygun Yüzölçümü    14,35 metrekare
İhale Tarihi    04/07/2024
İhale Saati    10:30
İhale Yeri    Konya
İletişim Adresi    https://konya.csb.gov.tr/
Telefon    (332) 224 56 00

Taşınmaz No    ***********
Pafta/Ada/Parsel    N27-B-04-D/177/1
İmar Durumu    Hayır
İmar Özellik Adı    
Yasal Dayanak    2886 / 45
Taşınmaz Yüzölçümü    14,35 metrekare
Hazine Hissesi    1/1
Uygun Görülen Yüzölçümü    14,35 metrekare

Milli Emlak ile tapu sahibi olmayan kalmayacak! 5 bin TL'ye 3 ilde sudan ucuz arsa ve arazi satışları başladı - 3. Resim

AMASYA MERKEZ 5 BİN TL ARSA SATIŞI

Satış Bilgileri
Tahmin Edilen İhale Bedeli    21.000,00 Türk Lirası
Teminat Bedeli    5.250,00 Türk Lirası
Uygun Yüzölçümü    139,10 metrekare
İhale Tarihi    16/07/2024
İhale Saati    10:10
İhale Yeri    Amasya
İletişim Adresi    https://amasya.csb.gov.tr
Telefon    (358) 218 11 66/410-412

Taşınmaz No    05010101528
Pafta/Ada/Parsel    3/192/7
İmar Durumu    Hayır
İmar Özellik Adı    
Yasal Dayanak    2886 / 45
Taşınmaz Yüzölçümü    139,10 metrekare
Hazine Hissesi    1/1
Uygun Görülen Yüzölçümü    139,10 metrekare

Milli Emlak ile tapu sahibi olmayan kalmayacak! 5 bin TL'ye 3 ilde sudan ucuz arsa ve arazi satışları başladı - 4. Resim

KIRIKKALE YAHŞİHAN ARAZİ 5 BİN TL ARSA SATIŞI

Satış Bilgileri
Tahmin Edilen İhale Bedeli    40.000,00 Türk Lirası
Teminat Bedeli    8.000,00 Türk Lirası
Uygun Yüzölçümü    392,00 metrekare
İhale Tarihi    10/07/2024
İhale Saati    09:40
İhale Yeri    Kırıkkale
İletişim Adresi    https://kirikkale.csb.gov.tr/
Telefon    (318) 224 25 37 / 224 26 22
Taşınmaz Bilgileri

Taşınmaz No    ***********
Pafta/Ada/Parsel    İ30-B-18-D-4-D/251/2
İmar Durumu    Hayır
İmar Özellik Adı    
Yasal Dayanak    2886 / 45
Taşınmaz Yüzölçümü    392,00 metrekare
Hazine Hissesi    /
Uygun Görülen Yüzölçümü    392,00 metrekare

Kaynak: tgrthaber.com
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