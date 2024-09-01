Milyarder Elon Musk ve Tesla aklandı! Dogecoin fiyatını manipüle etmekle suçlanıyordu

01 Eylül 2024 15:49 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 15:50

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Milyarder Elon Musk ve elektrikli araç firması Tesla, Cuma günü 258 milyar dolarlık Dogecoin toplu dava davasında aklandı. Yatırımcılar, Musk'ın Dogecoin'in kendisinin en sevdiği para birimi, halkın kriptosu ve Dünya'nın gelecekteki para birimi olabileceği yönündeki açıklamalarının yanıltıcı olduğunu iddia etmişti.

ELON MUSK VE TESLA AKLANDI

ABD mahkemesi, Elon Musk'a karşı iddia edilen 'Kripto Piramit Şeması' nedeniyle açılan 258 milyar dolarlık davayı düşürdü.

Yaklaşık iki yıldır mahkemede olan dava, New York Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Alvin Hellerstein tarafından düşürüldü.

Dava, Elon Musk'ın dünyanın en zengin adamı olarak nüfuzunu, popüler bir meme tabanlı kripto para birimi olan Dogecoin'i tanıtmak için kullandığı iddialarına odaklanıyordu.

Davacılar, Musk'ın tanıtımının Dogecoin'in fiyatında yüzde 36.000'lik büyük bir artışa yol açtığını iddia ettiler.

Davacılar davada, "Elon Musk'ın Dogecoin'i tanıtması, piyasayı kendi çıkarı için manipüle etme hilesinden başka bir şey değildi," dediler. Dogecoin'in ilk yükselişinden sonra değerindeki büyük düşüşün yatırımcılar için önemli finansal kayıplara yol açtığını ve bunu bir "Dogecoin Piramit Şeması" olarak tanımladıklarını iddia ettiler.

ELON MUSK'IN DOGECOİN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Mahkeme belgelerine göre, Dogecoin'in küresel finans sisteminin standardı ve internetin para birimi haline gelebileceği, Musk'ın SpaceX'e gerçek bir Dogecoin koyup bunu aya uçuracağı, Dogecoin'in bu görevin maliyetini karşılayacağı ve Tesla araçlarının Dogecoin ile satın alınabileceği iddiaları da ortaya atıldı.

New York Güney Bölgesi ABD Bölge Yargıcı Alvin K. Hellerstein, kararında, "Bu ifadeler iddia ve abartıdan ibarettir, gerçek dışıdır ve tahrif edilmeye açıktır" ifadelerini kullandı.

Toplu davaya katılan davacıların bir kısmı, 172 milyar dolarlık üç katı tazminatın yanı sıra 86 milyar dolar tazminat talep etti.

Bir zamanlar şaka amaçlı oluşturulan belirsiz bir kripto para birimi olan Dogecoin, o dönem dünyanın en zengin kişisi olan Musk'ın defalarca lehine tweet atmasının ardından 2021'in başlarında hızla ilk 10 kripto varlık arasına girdi.

Cuma günü itibarıyla 14,7 milyar dolarlık piyasa değeriyle kripto varlıklar arasında 8. sırada yer alıyordu.

DOGECOİN'DEN YÜKSELİŞ SİNYALİ

Yıllar boyunca, kripto para birimini tanıtmak için X'teki (eski adıyla Twitter) büyük takipçi kitlesini kullandı ve projenin arkasında olabileceği yönündeki spekülasyonları körükledi.

En dikkat çekici katılımı, 2021'de Saturday Night Live (SNL) skeçine katılıp Dogecoin'den şakayla "hırsızlık" olarak bahsetmesiydi.

SNL'deki gösterinin ardından Dogecoin'in fiyatı, 0,73 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden %25 düştü ve bir daha asla tam olarak toparlanamadı.

Elon Musk ve Tesla’nın manipülasyon davasını kazanmasıyla Dogecoin yükseliş sinyali verdi