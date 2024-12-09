Milyarderlerin 2025 yatırım planı belli oldu

09 Aralık 2024 17:03 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 17:04

Milyarderler, 2025 yılına “piyasa fırtınalarından koruyan” yatırımlarla hazırlanıyor. UBS raporuna göre, gayrimenkul, altın ve özel sermaye yatırımları ön planda. Teknoloji milyarderleri ise servet artışında diğer sektörlere fark atıyor.

Son on yılda borsaların sağlam performans sergilemesine rağmen, milyarderler​ varlıklarını farklı alanlara yönlendirerek hisse senedi piyasalarını geride bırakmayı başardı. UBS tarafından yayımlanan 10. yıllık “Milyarder Hedefleri Raporu”nun verilerine göre, milyarderler 2025 yılında piyasa dalgalanmalarından korunacak varlıklara yatırım​ yapmayı öncelikli hale getiriyor.

HİSSE SENETLERİNİ SOLLAYAN MİLYARDERLER

MarketWatch’tan Barbara Kollmeyer’in haberine dayanarak hazırlanan rapora göre, 2015 ile 2024 yılları arasında milyarderlerin küresel serveti yüzde 121 artarak 6,3 trilyon dolardan 14 trilyon dolara yükseldi. Bu süreçte MSCI AC Dünya Endeksi yüzde 73, S&P 500 ise yaklaşık yüzde 77 oranında değer kazandı. Ancak milyarderler, hisse senetleri​ yerine daha sürdürülebilir ve koruyucu yatırımları tercih ediyor.

YENİ YATIRIM ALANLARI VE STRATEJİLER

UBS araştırması, merkez bankalarının faiz oranlarını düşürmesiyle birlikte milyarderlerin yatırım tercihlerini yeniden gözden geçirdiğini ortaya koyuyor. Gelecek yıl için milyarderlerin yüzde 43’ü gayrimenkule, yüzde 42’si ise gelişmiş piyasa hisse senetlerine yatırım yapmayı planlıyor. Bunun yanı sıra, yüzde 40’ı altın​ ve diğer kıymetli metallere, yüzde 31’i ise nakit tutma niyetinde.

ALTERNATİF YATIRIMLARA YÖNELİM

Milyarderler, geleneksel yatırım araçlarının ötesine geçerek alternatif yatırımlara da ilgi gösteriyor. Yüzde 38’i doğrudan özel sermaye yatırımlarını artırmayı, yüzde 28’i ise özel sermaye fonlarına yönelmeyi planlıyor. Altyapı yatırımlarına yüzde 26, özel borçlara ise yüzde 35 oranında ilgi duyuluyor. Öte yandan, yüzde 27’si hedge fon yatırımlarını azaltmayı tercih ederken, yüzde 23’ü bu alanda artış yapmayı düşünüyor. Ayrıca, katılımcıların yüzde 32’si sanat ve antikalara daha fazla yatırım yapmayı hedefliyor; bu oran geçen yılki yüzde 11 seviyesinden kayda değer bir şekilde yükselmiş durumda.

KUZEY AMERİKA ÖN PLANDA

Rapora göre, milyarderlerin en büyük kısmı Kuzey Amerika’da en iyi fırsatları gördüğünü belirtiyor. Yüzde 80’i gelecek 12 ay içinde bu bölgeye yatırım yapmayı tercih ederken, yüzde 68’i beş yıl içinde de aynı tercihi sürdürecek. Küresel istikrarsızlık ortamında teknolojik yenilikler ve enerji güvenliği, bu bölgenin cazibesini artıran başlıca faktörler arasında yer alıyor. Çin ise milyarderlerin sadece yüzde 11’i tarafından daha fazla fırsat sunan bir pazar olarak görülüyor.

TEKNOLOJİ MİLYARDERLERİNİN HIZLA ARTAN SERVETİ

UBS, dünya genelindeki teknoloji milyarderlerinin servetinin 2015 yılında 788,9 milyar dolardan 2024’te 2,4 trilyon dolara yükseldiğini belirtiyor. Bu artış, diğer sektörlere göre çok daha hızlı gerçekleşti. Toplam milyarder sayısı ise 2015 yılında 1.757’den 2024 yılında 2.682’ye çıktı ve zirveye 2021’de 2.686 milyarderle ulaşıldı. Ancak o zamandan beri büyüme hızı yavaşladı.

MİRAS VE GELECEK NESİLLER

Raporda, çok kuşaklı milyarderlerin 10 yıl içinde toplamda 1,3 trilyon dolar miras aldıkları belirtiliyor. UBS, bu miktarın aslında toplam mirasın altında kaldığını çünkü birçok mirasçının milyarder olamadığını vurguluyor. İleriye dönük olarak, 70 yaş ve üzeri milyarderlerin önümüzdeki 15 yıl içinde 6,3 trilyon doların üzerinde varlıklarını ailelerine ve seçilmiş amaçlara aktaracakları öngörülüyor. Varlık fiyat enflasyonu ve milyarderlerin yaşlanması nedeniyle bu miktarın 20-30 yıl içinde 5,2 trilyon dolar olarak artması bekleniyor.