Milyarlarca dolara hükmeden tam 7 finans şirketi altın fiyatını tahmin etti! Trump'ın başkanlığı altının ateşini yakacak

05 Ocak 2025 16:14 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 16:15

Donald Trump'ın Beyaz Saray'a yeniden dönmesi, küresel ticaret savaşını tırmandırabilir, jeopolitik krize malzeme olan bu olay altın fiyatlarını yükseltebilir.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın ABD seçimlerini kazanmasıyla birlikte altının nasıl bir performans göstereceği sorusu gündem oldu. 2024 yılında altın​ fiyatlarındaki artışın arkasında büyük ölçüde jeopolitik gerginlikler vardı ve altın daha güvenli bir varlık sınıfı olarak görülüyordu. Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönmesinin, jeopolitik krize malzeme olarak ticaret savaşını tırmandırması ve altın fiyatını ciddi oranda yükseltmesi bekleniyor.

SİYASİ VE JEOPOLİTİK FAKTÖRLER OYUNDA KALMAYA DEVAM EDİYOR

Eski zamanlardan beri altın, ekonominin zaman zaman sahip olabileceği belirsizliğe karşı bir güvence olarak elde tutulması gereken en etkili varlıklardan biri oldu. Güçlü ve uzun vadeli bir yatırım olarak görülmesi hem yeni hem de deneyimli yatırımcıları cezbediyor.

Altına yatırım, 2025 yılına girerken portföy çeşitlendirmesi ve koruma için bir kez daha güçlü bir rakip. Ancak 2025 yılı belirsizliklerle dolu.

Trump'ın 20 Ocak'ta resmen göreve başlaması bekleniyor. Trump, birçok ülkeden yapılan ithalata yüksek gümrük vergileri koyma sözü vererek, küresel bir ticaret savaşının yakın zamanda patlak vereceğine dair korkuları artırdı.

Yeni başkanın daha yüksek tarifeleri destekleyen gündemi, doları güçlendirdi ve metal piyasalarında önemli baskılar oluşturdu. Altının daha derin kayıplarını frenleyen şey, ABD dolarının altı ana para birimine karşı performansını ölçen dolar endeksi.

ALTIN, İSTİHDAM VE FED SİNYALLERİNİ BEKLERKEN SABİT KALDI

Altın fiyatları, yatırımcıların NFP verilerini ve Fed sinyallerini beklemesiyle %0,67 artışla 2639,725 dolara çıktı. Yatırımcılar, altının bir sonraki hamlesi için işgücü piyasasının güçlenmesini bekliyor. Zayıf NFP, artan enflasyon endişeleri ortasında faiz indirimi beklentilerini artırırken getirileri düşürmesi ve altının cazibesini artırması bekleniyor. Ancak güçlü istihdam verileri hazine tahvil getirilerini yukarı çekebilir, doları güçlendirebilir. Altının kısa vadeli yükseliş potansiyeli sınırlanabilir.

Altın fiyatı artan dolar ve şu anda %4,631 seviyesinde olan 10 yıllık Hazine tahvili faizlerinin artmasıyla devam eden baskıyla karşı karşıya. Trump'ın gümrük vergileri ve ekonomik politikaları etrafındaki siyasi belirsizlik enflasyon risklerini artırarak altının uzun vadeli görünümünü destekliyor. Doğu Avrupa ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerginlikler, altının güvenli liman varlığı olarak cazibesini artırmaya devam ediyor.

TRUMP'IN SON BAŞKANLIĞINDA ALTIN YÜZDE 53 ARTTI

Donald Trump Ocak 2017'de göreve başlayıp Ocak 2021'de görevden ayrıldığında, Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre altın %53'ün üzerinde artarak ons başına 1.841 dolara ulaşmıştı. Görev süresinin başlangıcındaki fiyattan 1.208 dolar daha fazla prim yaptı.

Altının önümüzdeki haftaki performansı büyük ölçüde ekonomik verilere ve tahvil piyasası eğilimlerine bağlı olacak. Peki, 2025 yılından ne bekleniyor?

2025'TE ALTIN FİYATLARI NASIL OLACAK?

Altın fiyatlarının 2025 yılında nasıl seyredeceği pek çok finans kuruluşu tarafından öngörüldü. Milyarlarca dolara hükmeden uluslararası finans şirketlerinin yeni yıl altın tahminleri şöyle;

ING BANK

Jeopolitik belirsizlikler ve düşük faiz ortamının etkisiyle, altının ons fiyatının 2025'te ortalama 2.760 dolar olacağını öngördü.

CİTİBANK

Altın fiyatlarının önümüzdeki 6-12 ay içinde 3.000 dolara ulaşacağını tahmin etti.

WELLS FARGO

Altın için 2.900 dolar seviyesinde sınırlı bir yükseliş öngördü.

GOLDMAN SACHS

2025'in ilk çeyreği için altın fiyatı tahminini ons başına 2.700 dolardan 2.900 dolara yükseldi.

DÜNYA ALTIN KONSEYİ (WGC)

Piyasa koşullarının sabit kalması halinde, altın fiyatlarının 2025 yılında daha ölçülü bir hızda artacağını belirtti.

BARCLAYS VE MACQUARİE

Barclays ve Macquarie, altın fiyatlarının yıl sonuna kadar ons başına 2 bin 500 dolara gerileyeceğini öngörerek en karamsar tahminlerde bulundu.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Finans analisti İslam Memiş, 2025 yılı için altın fiyatlarında yeni rekorların görülebileceğini ifade etti. Ons altın fiyatının 3.000 dolar seviyesine, gram altın fiyatının ise 4.500 TL'ye ulaşmasının sürpriz olmayacağını açıkladı.

Altının, 2025'te de yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam etmesi bekleniyor.