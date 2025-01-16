Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! TÜVTÜRK araç muayenesinde yeni yasak: Artık bu işlem yapılmayacak

16 Ocak 2025 12:48 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 13:06

TÜVTÜRK, milyonlarca araç sahibini etkileyen önemli bir adım attı. Türkiye'deki araç muayene işlemleri için yetkili kurum olan TÜVTÜRK, istasyonlarına "Görüntü ve ses kaydı almak yasaktır" yazılı tabelalar asarak, güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı.

Türkiye’deki araç sayısının 30 milyonu aştığı 2025 yılı itibarıyla, araç muayene ücretlerine yüzde 43,93 oranında zam yapıldı. Bu zam, araç sahipleri arasında tepkilere neden olurken, muayene işlemlerindeki ücretlendirme politikaları ve ödeme yöntemlerine dair tartışmalar da yeniden gündeme geldi.

TÜVTÜRK​ HAKKINDAKI KOMİSYON İDDİALARI

Araç sahipleri, uzun bir süredir TÜVTÜRK’ün muayene işlemleri sırasında banka ve kredi kartı ödemelerinden kesinti yapıldığını iddia ediyor. En sık dile getirilen şikayetler arasında, bu ödemeler sırasında alınan "komisyon bedelleri" yer alıyor. Trabzon ve Giresun’da açılan davalarda, yerel mahkemeler TÜVTÜRK’ün kredi ve banka kartı ödemelerinden komisyon kesmesini "yasa dışı" olarak değerlendirmiş ve kesintilerin faiziyle iade edilmesine hükmetmişti.

Ancak muayene istasyonlarına asılan yeni tabelalar, tartışmaları daha da büyüttü. Bu tabelalarda, "İstasyon sınırları içinde herhangi bir kayıt cihazıyla görüntü ve ses kaydı almak, yayınlamak ve paylaşmak izne tabidir" ifadeleri yer aldı. Sosyal medyada geniş yankı bulan bu uygulama, birçok kullanıcı tarafından eleştirildi. Eleştirilerde, söz konusu yasağın komisyon iddialarını belgelemeyi zorlaştırmak için getirildiği öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Tabelaların gündeme gelmesiyle birlikte, sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirdi. Kullanıcılar, bu tür kısıtlamaların şeffaflığı engellediğini savunarak TÜVTÜRK’e tepki gösterdi. Birçok kişi, komisyon iddialarını kanıtlamak isteyen araç sahiplerinin kayıt yapmasının bu şekilde engellendiğini iddia etti.

TÜVTÜRK’TEN RESMİ AÇIKLAMA

TÜVTÜRK, daha önce yaptığı açıklamalarda komisyon alındığı iddialarını kesin bir dille reddetmişti. Şirketin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kredi kartı veya banka kartı ile yapılan ödemeler, 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, müşterilerimize tek seferlik ödeme hizmeti sunan bir firma aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu hizmet karşılığında, hizmet sağlayıcı firma tarafından müşterilerden bir 'hizmet bedeli' tahsil edilmektedir. TÜVTÜRK olarak, araç muayene ücreti haricinde ek bir ücret alınmamaktadır. Basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."