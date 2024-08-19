Milyonlarca çalışanı ilgilendiren gelişme: Mesai saatlerine yeni düzenleme geliyor! Çalışmalarda sona gelindi

19 Ağustos 2024 08:01 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 09:03

Yeni nesil çalışma modelleri kapsamındaki esnek çalışma ve mesai saatlerinde düzenleme için düğmeye basıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarında sona geldi. Yeni düzenlemeyle mesai saatleri yeniden ayarlanacak, iş-özel yaşam dengesi gözetilecek ve çalışan odaklı adımlar atılacak.

BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında geçtiğimiz hafta düzenlenen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu'nda (YOİKK) uzaktan ve esnek çalışma modeli konusu gündeme geldi. Toplantıda, çalışma biçimlerinde ortaya çıkan ihtiyaçların tespitine yönelik teknik çalışmalar yapılması ele alındı.

Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerine dair mevzuat değişikliği ihtiyaçlarının iş dünyası gerekleri ve iş-özel yaşam dengesi gözetilerek belirlenmesi kararı alındı.

ÇALIŞMA SAATLERİNE YENİ DÜZENLEME

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, haziran ayında Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketinde yer alan esnek çalışma modeliyle ilgili çalışmalara başlanacağını, konu ile ilgili tüm kesimlerle bir araya geleceklerini açıklamıştı. Ayrıca konunun Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) toplantısında da gündeme getirileceğini belirtmişti.

Bu kapsamda çalışma saatlerine de yeni düzenlemelerin yapılması için çalışmalar hızlandı.

YENİ NESİL ÇALIŞMA MODELLERİ İÇİN ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

2024-2026 Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında 2024'ün 3'ncü çeyreğinde uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda iş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesi gözetilerek mevzuat düzenlemelerinin hızlı ve etkili bir biçimde hayata geçirileceği belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında geçtiğimiz hafta yapılan YOİKK toplantısında iş dünyasının öncelikleri doğrultusunda katılımcı bir şekilde belirlenen, yatırım süreçlerini iyileştirici, cari açığı azaltıcı, ikiz dönüşümü hızlandırıcı, mesleki eğitim ve istihdam ilişkisini güçlendirici, mal ve hizmet ihracatını kolaylaştırıcı hususlara odaklanan YOİKK Eylem Planı çerçevesindeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

Toplantıda, çalışma biçimlerinde ortaya çıkan ihtiyaçların tespitine yönelik teknik çalışma yapılması gerektiğinin altı çizildi.