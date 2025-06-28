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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Milyonlarca emekli o tarihi bekliyor! İlave artış kime, ne kadar yapılacak? Sadece bu emekliler yararlanacak

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, temmuz zammını bekleyen milyonlarca emekliye umut vermeyen açıklamalarda bulundu. Karakaş’a göre, enflasyon farkı yüzde 17’yi geçmeyecek ve seyyanen zam ya da refah payı gibi ek artışlar gündemde değil. Bu durumda yalnızca 14.469 TL altı maaş alan 4 milyon emekli sınırlı bir artıştan faydalanabilecek; 8-12 bin TL bandındaki emekliler ise temmuz ayında “sıfır zam” riskiyle karşı karşıya kalabilir.

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KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 12:26
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 12:26

Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşe yazısında temmuz ayında yapılacak maaş artışlarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kulislerde konuşulan “seyyanen zam” beklentisinin bu yıl da karşılanmayacağını belirten Karakaş, Hazine ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı formülün yalnızca taban maaş alan yaklaşık 4 milyon emekliyi kapsayacağını yazdı.

SEYYANEN ZAM BU YIL DA YOK

Karakaş, Ankara kulislerinde konuşulan seyyanen zam taleplerinin bu yıl da karşılık bulamayacağını vurgularken, yürütülen çalışmalarda yalnızca 14.469 TL olan en düşük emekli aylığını alanlara yönelik kısmi bir iyileştirmenin masada olduğunu aktardı.

Milyonlarca emekli o tarihi bekliyor! İlave artış kime, ne kadar yapılacak? Sadece bu emekliler yararlanacak

GÖZLER 3 TEMMUZ’DA

SGK Başuzmanı Karakaş’a göre, 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte, emeklilerin alacağı zam oranı da netleşecek. İlk 5 ayda gerçekleşen TÜFE oranı yüzde 15,09. Karakaş, haziran verisinin ardından toplam artışın en fazla yüzde 17 seviyesinde olacağını öngörüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ RAKAMLAR

Karakaş, en düşük emekli maaşının temmuzda 16.785 TL ile 16.929 TL arasında bir seviyeye çıkarılmasının gündemde olduğunu ifade etti. Ancak 8 ile 12 bin TL arasında gerçek maaş alan milyonlarca emeklinin herhangi bir artıştan yararlanamayabileceğini vurguladı. Bu da, önemli bir kesimin temmuz ayında sıfır zamla karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.

Milyonlarca emekli o tarihi bekliyor! İlave artış kime, ne kadar yapılacak? Sadece bu emekliler yararlanacak

MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN DE TABLO UMUT VERMİYOR

Karakaş, memur emeklilerinin ise bu artış sürecinden enflasyonun altında bir güncellemeyle çıkacağını belirterek, bu kesim için de temmuz zammının tatmin edici olmayacağı mesajını verdi.

“MÜJDE” SADECE TABAN MAAŞ ALANLARA

Karakaş yazısında, "16 milyonu aşkın emekli arasında sadece 4 milyona yakın en düşük maaş alan emekliye destek verilmesi söz konusu olacaktır. Müjde bundan ibarettir." ifadeleriyle, kamuoyunda beklentiye yol açabilecek umutlu söylemlere karşı uyardı.

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ETİKETLER
#sosyal güvenlik
#enflasyon
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#refah payı
#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#İsa Karakaş
#Ekonomi
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