Milyonlarca emekliye kritik haber: Maaş farkı ödemesi için tarih belli oldu! Gözler TBMM gündeminde

26 Ocak 2025 21:48 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 22:14

Emeklilerin 1.969 liralık fark ödemeleri henüz hesaplara yatırılmadı. Yasal düzenlemenin tamamlanmaması nedeniyle geciken ödemeler için gözler TBMM'de. En düşük emekli maaşına yapılacak artışla birlikte farkların ne zaman yatırılacağı belli oldu. Meclis'in bir diğer önemli gündemi de Bolu Kartalkaya'daki otel yangını da olacak... İşte görüşülmesi beklenen önemli gündem başlıkları...

Bu hata emeklilik yaş sınırını 61 yapacak! Özgür Erdursun uyardı: "Bu detayı sakın atlamayın"

Bu hata emeklilik yaş sınırını 61 yapacak! Özgür Erdursun uyardı: "Bu detayı sakın atlamayın"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bir haftalık aranın ardından çalışmalarına yarın yeniden başlayacak. Meclisin gündeminde emekli maaş artışı, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına yönelik Meclis Araştırması önergeleri ve ekonomiye dair düzenlemeler bulunuyor.

EMEKLİ MAAŞI FARK ÖDEMELERİ TARİHİ NE ZAMAN?

Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek kanun teklifine göre, en düşük emekli maaşı Ocak 2025 itibarıyla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılacak. Yasal düzenlemenin tamamlanmaması nedeniyle emeklilerin 1.969 liralık fark ödemeleri ise henüz hesaplara yatırılmadı. Bu fark ödemelerinin düzenlemenin Meclisten geçmesinin ardından kısa sürede yatırılması planlanıyor.

KARTALKAYA'DAKİ YANGIN İÇİN MECLİS ARAŞTIRMASI

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin, AK Parti ve bazı muhalefet partilerinin sunduğu Meclis Araştırması önergeleri ele alınacak. Önergelerin kabul edilmesi durumunda, olayın nedenleri ve benzer felaketlerin önlenmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak.

ASGARİ ÜCRET DESTEK MADDESİ DE YER ALIYOR

Genel Kurul’da, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de görüşülecek. Teklifte, işverenlere günlük 33,33 lira, aylık 1000 lira asgari ücret desteği sağlanması, enerji sektöründeki düzenlemeler ve TMSF’ye kayyum atanması gibi önemli maddeler yer alıyor.

İHTİSAS VE ARAŞTIRMA KOMİSYONLARININ GÜNDEMİ

Meclis, ihtisas ve araştırma komisyonlarının toplantılarına da sahne olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda dijital platformların çocuklara yönelik tehlikeleri hakkında bilgi verecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri, Kadına Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu’na sunum yapacak. Yeni kurulan Yapay Zeka Araştırma Komisyonu ise çalışma takvimini belirlemek için ilk toplantısını gerçekleştirecek.

GRUP TOPLANTILARI VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASI

Salı ve çarşamba günleri Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler, grup toplantılarını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.

DÜZENLEMENİN ARDINDAN EMEKLİLERİN FARK ÖDEMESİ YATACAK

Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte yaklaşık 1,7 milyon emeklinin hesabına 1.969 liralık fark ödemesi yapılacak. Ayrıca, yaklaşık 2 milyon emekli bu ay aldığı maaş ile 14 bin 469 lira arasında oluşan farkı hesaplarında görecek.