Kartalkaya yangınında otelin aşçısı konuştu! Yangın merdivenleriyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

26 Ocak 2025 18:18 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 18:45

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, ihmaller zincirinin acı bir faturasıyla 78 kişinin canına mal oldu. Çalışmayan yangın dedektörleri, yetersiz yangın tüpleri ve tahtadan yapılmış yangın merdiveni kapıları felaketi kaçınılmaz hale getirdi. Otelin sahibi Halit Ergül'ün suçladığı kişiler arasında bulunan aşçı Mustafa Serbest bir detayı ilk kez açıkladı.

Bolu​ Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın​, 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Kartalkaya'daki felaketten sağ kurtulan otelin aşçısı Mustafa Serbest, yaşadığı dehşeti, “Adeta cehennemi yaşadık” sözleriyle dile getirdi. Yangın sonrası ailesinin yanına, İzmir’in Selçuk ilçesine dönen 26 yaşındaki Serbest, o korkunç geceyi asla unutamayacağını söyledi.

Tutuklanan otel sahibi Halit Ergül, savunmasında aşçıların da bulunduğu otel personellerini haber vermedikleri için suçlamıştı.

"HER YERDE DUMAN VARDI, NEFES ALAMIYORDUK"

Grand Kartal Otel’de üç kış sezonu boyunca aşçılık yapan Mustafa Serbest, olay gecesi odasında uyurken arkadaşının uyandırdığını belirtti. Yangının başladığı saatlerde yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Gece sesi duyarak uyandım, arkadaşımız uyandırdı. Saat yaklaşık 02.45 civarıydı. Koridorlardan ‘Yangın var!’ diye bağırışlar geliyordu. Dışarı çıktığımda her yer duman altındaydı. Nefes almakta zorlanıyorduk, gözlerimiz hiçbir şeyi görmüyordu. Az çok oteli bildiğim için el yordamıyla çıkmaya çalıştım. Garaj kapısına ulaştık ama kapalıydı. Yaklaşık 15-20 kişi kapıyı açmaya çalıştık. O sırada alevler yayılmadan kendimizi dışarı atmayı başardık. Saat 03.30’da dışarı çıktım, ama içeride yarım saatten fazla cebelleştik.”

YANGIN MERDİVENİ KAPISI TAHTAYDI

Mustafa Serbest, dışarı çıktığında otelin tamamen alevlere teslim olduğunu ve insanların camlardan yardım istediğini gördüğünü söyledi. Bazılarının kendilerini pencerelerden atarak kurtulmaya çalıştığını, bu sırada yatakları altlarına koyarak yardım ettiklerini anlattı. Ancak otelin yangın güvenlik önlemlerinin yetersizliği yüzünden pek çok insanın kurtarılamadığını vurguladı:

“Yangın dedektörleri çalışmıyordu, yangın tüpü neredeyse hiç yoktu. Sulama sistemi zaten yoktu. Yangın merdivenleri vardı ama personel tarafından kullanılıyordu. Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı. Kapıların büyük ihtimalle bir tanesi yanınca duman içeri girdi. Bir kapı yandığında duman her yere doluyordu.”

"ORASI CAN PAZARIYDI"

Yangın anında herkesin hayatta kalma mücadelesi verdiğini ifade eden Serbest, duygularını şu sözlerle anlattı:

“Ben ölmediğime pişmanım çünkü o çığlıkları duysanız… İnsanlar çocuklarını pencereden atıyordu. Herkes bir umutla atladı, ama çoğu kurtulamadı. Her yer çığlık çığlığa, dumanla kaplıydı. Yardım etmek istiyorsun ama bir noktadan sonra elinden bir şey gelmiyor. Cehennemi yaşadık.”

Serbest, bu olaydan sonra bir daha Kartalkaya’ya gitmek istemediğini belirterek, yaşananların kendisinde derin izler bıraktığını ifade etti.