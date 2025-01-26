Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı! Aşçıdan elektrikçiye bütün çalışanlarını suçladı

26 Ocak 2025 16:25 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 16:59

Bolu'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı. Yangına karşı alarm sistemi olduğunu ancak yangının başlangıcında bu sistemin hasar aldığını öne süren Ergül, duman dedektörlerinin devreye girdiğini söyledi.. Ayrıca Ergül'ün "Anormal bir şey görüldüğünde aşçıbaşının tekniğe haber vermesi gerekiyordu" dediği öğrenildi.

Bolu Kartalkaya'da 36’sı çocuk olmak üzere toplam 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’inin sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı. Ergül, savcılık ifadesinde otel çalışanlarını sorumlu tuttu.

Denetim firması ve kamu kuru.mlarının yangınla ilgili herhangi bir eksiklik tespit etmediğini öne süren Ergül, aşçıdan elektrikçiye kadar birçok çalışanı suçladı.

15 ARALIK'TA DENETİM YAPILDI

Halit Ergül savcılıktaki sorgusunda, yangına karşı her türlü önlemi aldıklarını öne sürerek, otele en son denetimin 15 Aralık'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapıldığını söyledi.

"YANGINA KARŞI ALARM SİSTEMİ VARDI"

Yangınla ilgili herhangi bir eksiklik tespit edilmediğini iddia eden Ergül, "Yangına karşı alarm sistemi vardı. Ancak büyük ihtimalle yangının başlangıcında bu sistem hasar aldığı için çalışmadı. Duman dedektörleri devreye girdi. Otelde 2 yılda bir, sezon açılışından önce yangın tatbikatı yapılır. Tatbikatlara bütün personel katılır. Otelde yangın halinde her odada kişilerin kaçacağı yeri gösteren kaçış planları vardır. Bu kaçış planları doğrultusunda ışıklı yol gösteren tabelalarımız da mevcuttur" ifadelerini kullandı.

"MUTFAKTAN AŞÇIBAŞI SORUMLUYDU"

Yangının başladığı mutfaktan aşçıbaşının sorumlu olduğunu ifade eden Ergül, "Anormal bir şey görüldüğünde aşçıbaşının tekniğe haber vermesi gerekiyordu" diye konuştu.

ELEKTRİKÇİYİ DE HEDEF GÖSTERDİ

Elektrikçiyle birlikte yangın ikaz butonlarının çalışıp çalışmadığını kontrol ettiğini aktaran Ergül, "Yangın ikaz butonlarından otelin elektrikçisi sorumludur" dedi.