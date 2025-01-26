Rize devlet hastanesinde isyan ettiren görüntü! Yangın merdiveni kablo ile kapatıldı

26 Ocak 2025 15:54 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 16:12

Kartalkaya'daki otel faciası sonrası tüm Türkiye'de denetimler sıkılaştı. Rize Devlet Hastanesi'nde yangın merdivenlerinin kablo kanalları ile kapatıldığı görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşların tepkisi üzerine Rize İl Sağlık Müdürlüğü çalışma başlattı.

Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel faciası sonrası tüm ülkede gözler yangın için alınan tedbirlere çevrildi. Tatil alanlarındaki eski yapılı otellerde sıkı mesai sürüyor. İşletmeler, oteller, öğrenci yurtları gibi toplu hizmet veren alanlarda belediyeler​ tarafından sıkı denetimler başlatıldı.

YANGIN MERDİVENLERİ KABLO İLE KAPATILDI

Bir günde içerisine binlerce insanın girdiği, yatan hastaların ve refakatçilerin yoğunlukta olduğu Rize Devlet Hastanesi'nde hastane yönetimi tarafından hasta yakınlarının sigara içmek için çıktığı iddiası ile yangın merdivenlerinin girişleri kablo kanalları vidalanarak kapatıldı.

PANİK HALİNDE AKLA GELMEYEBİLİR

Panik halinde insanların kablo kanallarını kırmayı düşünemeyeceğini dile getiren Veysel Baki Biçer isimli vatandaş, “Bolu'da daha yeni yangın çıktı ve insanlar, herkes acil durum yangın merdivenlerini konuşuyor. Rize Devlet Hastanesi'nde de elektrik kablolarını sıkıştırmak için kullanılan kablo kanalları kullanarak yangın merdivenlerinin kapılarını kapatmışlar. Tamam, kolay kırılabilecek bir şey ama insanlar o panik halinde onu mu düşünecek. O anda onu düşünemeyebilirler” ifadelerini kullandı.

RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Tepkiler sonrası Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çalışma başlatılarak ‘gerekli düzenlemelerin yapıldığı' duyuruldu.

Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Rize Devlet Hastanemizin tüm yangın merdiven girişlerinin kontrolleri yapılmış olup bahse konu merdiven girişiyle ilgili gerekli düzeltme ivedi yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.