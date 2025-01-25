Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili net mesaj! 'Bu acıyı yaşatanlar hesap verecek'

25 Ocak 2025 17:15 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 17:28

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Eskişehir 8. Olağan İl Kongresi’nde açıklamalarda bulundu. Bolu Kartaltepe'de 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangın faciasının aydınlatılması için tüm yönleriyle araştırılacağının altını çizen Erdoğan, "Daha cenazeler bile defnedilmeden saldırgan bir dille yangın faciasını polemik konusu yapanları mahşeri vicdana havale ediyoruz. Bu edep dışı üslubu ademe mahkum ediyoruz. Yargı organlarımız bunun hesabını tek tek soracaktır" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, AK Parti​ Eskişehir​ 8. Olağan İl Kongresi’nde açıklamalarda bulundu.

Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasıyla ilgili de önemli mesajlar veren Erdoğan, "Hesabı tek tek sorulacak" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Miraç deyince aklımıza ilk olarak Kudüs-ü Şerif geliyor. Bu mübarek gece münasebetiyle Gazzeli kardeşlerimize dayanışma mesajlarımızı gönderiyoruz. 50 binden fazla masumun şehit düştüğü Gazze​'de yüzlerin ilk defa gülmesinden memnuniyet duyuyoruz.

15 ay boyunca Filistinli kardeşlerimizi nasıl bırakmadıysak Mübarek Ramazani Şerif öncesinde de tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Haydutluğa rıza göstermedik. Haksızlık karşısında sessiz kalmadık. Mazluma sırtını dönenlerden olmadık.

'SORUMLULAR HESAP VERECEK'

78 canımızı çok üzüntü verici şekilde kaybettik. 85 milyon olarak müteessir olduk. Yakınlarını kaybedenlerin acısını sadece tahmin edebiliyoruz. 1 günlük milli yas ilan ettik.

Yargımız hiçbir şüphe bulutu kalmayacak şekilde olayın tüm yerleriyle aydınlatılması için çok yoğun bir gayret içinde. Tutuklananlar oldu. Milletimize bu büyük acıyı yaşatanların hukuka hesap vermesi için gereken ne varsa tavizsiz bir şekilde yerine getirilmektedir. Siyasi polemikten sabırla uzak duruyoruz.

Böyle bir trajedinin, siyasetçiler arasında bir kör dövüşüne, duygudan uzak, bir kayıkçı kavgasına alet edilmesini doğru bulmuyoruz. Yargı organlarımız, 78 canımızın yitip gitmesine sebep olanlardan bunun hesabını tek tek soracaktır.

'BU DAVADA SADECE BİRER NEFERİZ'

AK Parti bir dava hareketidir. Şahsım dahil hepimiz bu davada sadece birer neferiz. Hangi görevde olursak olalım aziz milletimizin efendisi değil, hizmetkarıyız. Hiçbirimizin bu makamları araç olmaktan çıkarıp amaç haline getirmeye hakkı yoktur.

Eskişehir bir sınırı Selanik'se, diğer sınırı Kırım'dır. Bir sınırı Semerkant'sa diğer sınırı Kuzey Kıbrıs'tır. Eskişehir, dayanışmanın barış içinde yaşamanın örnek şehirlerindendir. AK Partili kadrolar olarak Yunus Emre'nin dediği gibi dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Biz de millete küsmek, bahaneyi millet de bulmak olmaz. 31 Mart seçimlerinde ortaya çıkan fotoğrafı biz çok iyi okuyoruz. Yol haritamızı buna göre belirliyoruz. Kendimizi eleştirmekten çekinmedik. Hiçbirimizin gönül koymaya hakkı da vakti de yoktur. Biz büyük ve güçlü Türkiye idealine odaklandık.

Partisi ne olursa olsun biz 85 milyonun tamamı için çalışmak, hizmet üretmekle mükellefiz. Eskişehir'e 22 yılda toplamda 367 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. 49 spor tesisi kazandırdık. 28 sağlık tesisi inşa ettik. Çevre ve şehircilikte 5 millet bahçesi projemiz bulunuyor. İkisini tamamladık.