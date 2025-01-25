Kartalkaya'daki yangın faciası ile ilgili Bakan Tunç'tan açıklama

25 Ocak 2025 14:53 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 15:01

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya'da otelde meydana gelen yangın faciasıyla ilgili "Bu acıyı milletimize yaşatanlar, bağımsız Türk yargısı önünde hesap verecek ve cezalandırılacaktır. Ucu nereye dokunursa dokunsun, bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç​, Çorum​'da düzenlenen AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili sürecin titizlikle devam ettiğini belirtti. Tunç konuşmasında, "Bilim insanlarımız, en ince detayına kadar mevzuata uygun bir şekilde, sorumluları tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kimlerin ihmali veya kusuru varsa, bilimsel araştırmalar ve adli soruşturma sonucunda ortaya çıkarılacak ve sorumlular yargının huzuruna çıkarılacaktır." dedi.

"SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLEREK DEVAM EDİYOR"

Yangının ardından kapsamlı bir soruşturma sürecinin yürütüldüğünü ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Bu yangının ortaya çıkmasına neden olanlar, sebep olanlar ve kusuru bulunanlarla ilgili adli süreç yürütülüyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bilim insanları ve profesörlerden oluşan bilirkişi kurulu, bölgede incelemelerine başladı. Dünden itibaren yapılan detaylı çalışmalar, yangının nedenini ve sorumlularını belirlemeye yönelik olarak devam ediyor. Kamera görüntüleri ve belge-bulgular üzerinden soruşturma derinleştirilerek devam ediyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin afet birimlerinden, özellikle Makine, İnşaat, Kimya ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği fakültelerinden profesörlerin yer aldığı akademik ekip, konuyu detaylı bir şekilde inceleyecek. Soruşturmanın genişletilmesinden rahatsız olan bazı kişiler ortaya çıktı. Ne yazık ki, bir korsan metinle, rapor olduğu iddia edilen bir belgeyi gündeme taşıdılar. Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış olan bu metni, kamuoyunu meşgul etmek için kullandılar. Bu davranış, 78 vatandaşımızın ailelerine yapılmış büyük bir saygısızlıktır."

"UCU NEREYE DOKUNURSA DOKUNSUN, SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Bakan Tunç, bilimsel ve adli çalışmaların kimsenin şüphesi olmaksızın devam edeceğini vurgulayarak, "Soruşturmanın derinleştirilmesinden neden rahatsız oluyorsunuz? Akademisyenlerin ve bilim insanlarının, yangının sebebini, bu sebebe yol açan sorumluları ve kusurluları bulamaya çıkarmak için yaptığı çalışmalardan kim neden rahatsız oluyor? Bilim insanlarımız, en ince detayına kadar mevzuata uygun bir şekilde, sorumluları tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kimlerin ihmali veya kusuru varsa, bilimsel araştırmalar ve adli soruşturma sonucunda ortaya çıkarılacak ve sorumlular yargının huzuruna çıkarılacaktır. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Bu acıyı milletimize yaşatanlar, bağımsız Türk yargısı önünde hesap verecekler. Ucu nereye dokunursa dokunsun, bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda kararlılığını sürekli ifade ediyor" diye konuştu.