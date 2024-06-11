Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor, kira vergi istisnası taslak metinden çıkarıldı

11 Haziran 2024 11:33 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 11:35

TÜİK tek tek açıkladı! Hanehalkının en çok para harcadığı alan belli oldu

TÜİK tek tek açıkladı! Hanehalkının en çok para harcadığı alan belli oldu

Ekonominin en önemli gündem maddelerinden biri son günlerde vergi reformu. Yeni alınan bilgilere göre, kira geliri olanlara uygulanan istisna gelen tepkiler üzerine taslak metinden çıktı.

MADDE TASLAKTAN KALDIRILDI

Bir süredir üzerinde çalışılan taslak metinde 33 bin liralık istisnanın kaldırılmasına yönelik bir madde yer alıyor. Bu maddenin yasalaşması halinde sadece tek bir kira geliri olan ve geçimi buradan sağlayan ev sahipleri büyük bir sıkıntının içine girecek. Bunun üzerine maddeye kira vergisi ödeyen milyonlarca mülk sahibimden tepki geldi.

TEK EVİ OLANLARI ZOR DURUMA SOKACAK

Sözcü’de yer alan habere göre, Ev sahiplerinin kira gelirinin 33 bin liraya kadar olan kısmına vergi istisnası uygulanıyor. Bu tutar her yıl yeniden artırılıyor. 2023’te elde ettiği kira geliri 33 bin liranın altında kalanlar istisna sayesinde hiç vergi ödemedi.

Daha yüksek kira geliri elde edenler de 33 bin TL düştükten sonra kalan gelirleri üzerinden vergi ödedi. Vergi reformu yasa taslağına işte bu istisnanın tamamen yürürlükten kaldırılması için madde kondu.

Ev sahibi ve kiracılar düzenlemeye tepki gösterdi, AK Parti içerisinden de komisyona, “Ev sahiplerinin büyük çoğunluğu kiradan geçiniyor. Yeni düzenleme direkt onları vurur. Çok evi olan zengin etkilenmez, çünkü istisnadan zaten bir ev için yararlanıyorlar” uyarısı geldi. Uyarı ve tepkiler üzerine istisnayı kaldıracak madde taslaktan çıkarıldı.

KİRALAR DA ARTABİLİR

Halktan tepki gelmese, istisnanın kaldırılmasıyla birlikte en çok evini düşük tutarlarla kiraya veren ev sahiplerinin vergi yükü artacaktı. Örneğin evini 5 bin lira kiraya veren bir ev sahibi 33 bin liralık istisna sayesinde 3 bin 910 lira vergi ödedi. Yeni sistemde aynı vergi 9 bin liraya çıkacak, dolayısıyla geçimi daha da zorlaşan ev sahibi kiraya zam yapmak zorunda kalacaktı.

Aynı şekilde 10 bin lira kira alınan ev için ödenen vergi 11 bin 559 liradan 19 bin liraya, kirası 15 bin lira olan evin vergisi 20 bin liradan 31 bin liraya çıkacaktı.