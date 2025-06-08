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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Milyonlarca giriş yapıldı! Emekliler e-Devlet’e akın etti: SGK rekor kırdı

Türkiye'de dijital kamu hizmetlerine olan ilgi giderek artarken, e-Devlet platformunda en çok kullanılan servisler arasında SGK emeklilik işlemleri başı çekiyor.

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Milyonlarca giriş yapıldı! Emekliler e-Devlet’e akın etti: SGK rekor kırdı
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 12:49

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) e-Devlet üzerindeki dijital hizmetleri, Mart 2025 itibarıyla rekor seviyelere ulaştı. SGK hizmetleri, tek başına 120 milyona yaklaşan kullanım sayısıyla dikkat çekti. Kamu kurumları arasında dijital hizmetlerdeki payı ise yüzde 14,21 olarak kayıtlara geçti.

Milyonlarca giriş yapıldı! Emekliler e-Devlet’e akın etti: SGK rekor kırdı

EMEKLİLİK SORGULAMALARI EN YOĞUN İLGİ GÖREN HİZMET

e-Devlet kapısını ziyaret eden milyonlarca vatandaşın ilk tercihi emeklilikle ilgili sorgulamalar oldu. SGK'nın en çok kullanılan dijital uygulaması ise “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İş Yeri Ünvan Listesi” oldu. Bu hizmet, yalnızca Mart ayında 46 milyon 848 bin kez kullanılarak zirveye oturdu.

Vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği diğer SGK hizmetleri ise şunlar oldu:

“Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?”

“4A Emekli Aylık Bilgisi”

“4A/4B İş Göremezlik Ödemesi Görme”

“4A Emekli Ödeme Bilgileri”

Milyonlarca giriş yapıldı! Emekliler e-Devlet’e akın etti: SGK rekor kırdı

180 DİJİTAL HİZMET, 158 MOBİL UYGULAMA

2010 yılında e-Devlet üzerinden dijital hizmet sunmaya başlayan SGK, bugün itibarıyla toplam 180 farklı uygulamayla hizmet veriyor. Ayrıca vatandaşların mobil cihazlardan daha hızlı ve kolay işlem yapabilmesi amacıyla geliştirilen 158 mobil uygulama da aktif olarak kullanılıyor.

Milyonlarca giriş yapıldı! Emekliler e-Devlet’e akın etti: SGK rekor kırdı

E-DEVLET'TE SGK'NIN PAYI BÜYÜYOR

2024 genel rakamlarına bakıldığında, e-Devlet kapısında yapılan toplam işlem sayısı 12 milyara dayandı. SGK’ya ait işlemler ise 2 milyar 74 milyon barajını aşarak, e-Devlet üzerindeki tüm işlemlerin yüzde 17,28’ini oluşturdu.

Mart 2025 özelinde değerlendirildiğinde, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen tüm kamu hizmetlerinin toplam kullanım sayısı 843 milyon 689 bine ulaştı. SGK hizmetleri ise bu dönemde 120 milyona yaklaşarak platformun en yoğun kullanılan kurumları arasında yerini korudu.

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