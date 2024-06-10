Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Geçerlilik süresi yıl sonu dolacak

10 Haziran 2024 16:53 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 16:59

En büyük hayali ehliyet almak: 13 yıldır deniyor yine de başaramadı

En büyük hayali ehliyet almak: 13 yıldır deniyor yine de başaramadı

Ehliyet ile kimliği birleştirme işlemleri devam ediyor, sürücü belgesi taşımak tarih oluyor

Ehliyet ile kimliği birleştirme işlemleri devam ediyor, sürücü belgesi taşımak tarih oluyor

2016 yılı öncesi alınan ehliyetlerin geçerlilik süresi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar yenilenmeyen eski tip ehliyetler geçersiz olacak.

Ehliyet yenileme işlemleri için vatandaşlar, Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak gerekli evrakları teslim edebilecekler.

Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yetkilileri, başvurularını yılın son aylarına bırakmamaları konusunda uyarıda bulunarak, yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla erkenden başvuru yapmalarını tavsiye etti.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ

Eski tip sürücü belgeleri, 31 Aralık 2024'e kadar 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ile indirimli olarak toplam 15 lira karşılığında yenisiyle değiştirilecek.

1 Ocak 2025'ten sonra eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin ise sürücü belgesi harç ücreti, değerli kağıt bedeli ile vakıf payı bedelini tam yatırmaları gerekecek.

B sınıfı sürücü belgesi için bu tutar 2024'te toplam 5 bin 165 lira olarak belirlenmişti. 2025 yılı için yatırılması gereken tutar ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirlenecek.

Dolayısıyla, yıl sonuna kadar başvuruda bulunmayan sürücüler, ehliyetlerini yenilemek için fazladan 5 bin liranın üzerinde ek ödeme yapmak zorunda kalacak.

Kanuni süre içerisinde yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz hale gelecek ve ehliyetini yenilemeyenler araç kullanırken yaptırımla karşılaşacak.

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgesini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.