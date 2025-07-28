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 | Bengü Sarıkuş

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Son 3 gün

Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformu üzerinden eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için kritik zamanlamayı hatırlattı.

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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Son 3 gün
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 12:54

Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü milyonlarca sürücüyü uyardığı paylaşımında "Eski tip sürücü belgenizi değiştirmeniz için son 3 gün! 31.07.2025 tarihine kadar sürücü belgenizi tüm nüfus müdürlüklerimizden alarak değiştirebilirsiniz." duyurusunu yayımladı.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Son 3 gün

Müdürlük'ten yapılan açıklamada 1 Ağustos 2025'ten sonra yapılacak değişimlerde 1420 TL değerli kağıt, 340 TL vakıf hizmeti ve 5678,60 TL harç bedeli olmak üzere toplam 7438,60 TL yatırılması gerektiği belirtildi.

https://x.com/TCNufus/status/1949718969855693294

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Ehliyet yenilemek için öncelikle nüfus müdürlüklerinden randevu alınması gerekiyor. Randevu işlemleri şu kanallardan gerçekleştirilebiliyor:

randevu.nvi.gov.tr

ALO 199 çağrı merkezi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri mobil uygulaması

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Son 3 gün

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER HANGİLERİ?

Eski

Kimlik kartı veya nüfus cüzdanı

1 adet biyometrik fotoğraf

Sağlık raporu

15 TL ödendiğine dair banka dekontu

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Son 3 gün

Başvuru sırasında randevusuz işlem de yapılabiliyor, ancak bu durumda süreç daha uzun sürebiliyor. Başvurunun ardından geçici bir sürücü belgesi veriliyor ve yeni ehliyet, PTT aracılığıyla adrese gönderiliyor.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Son 3 gün

Yenileme ücreti ödendikten sonra alınan banka dekontu, başvuru esnasında mutlaka ibraz edilmeli. Dekontun sunulmaması halinde işlem geçersiz sayılıyor.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Son 3 gün

EHLİYETİNİ YENİLEMEYENE CEZA

Eski tip sürücü belgeleri artık 31 Temmuz 2025 itibarıyla geçersiz sayılacak. Bu tarihten sonra söz konusu belgelerle araç kullanımı trafikten men ve idari para cezası (12.978 TL’ye kadar) ile sonuçlanabilir.

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ETİKETLER
#randevu
#sürücü belgesi
#Nüfus Ve Vatandaşlık Işleri
#Sürücü Belgesi Değişimi
#Son Tarih
#Ekonomi
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