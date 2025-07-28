Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Son 3 gün

Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü milyonlarca sürücüyü uyardığı paylaşımında "Eski tip sürücü belgenizi değiştirmeniz için son 3 gün! 31.07.2025 tarihine kadar sürücü belgenizi tüm nüfus müdürlüklerimizden randevu alarak değiştirebilirsiniz." duyurusunu yayımladı.

Müdürlük'ten yapılan açıklamada 1 Ağustos 2025'ten sonra yapılacak değişimlerde 1420 TL değerli kağıt, 340 TL vakıf hizmeti ve 5678,60 TL harç bedeli olmak üzere toplam 7438,60 TL yatırılması gerektiği belirtildi.

https://x.com/TCNufus/status/1949718969855693294

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Ehliyet yenilemek için öncelikle nüfus müdürlüklerinden randevu alınması gerekiyor. Randevu işlemleri şu kanallardan gerçekleştirilebiliyor:

randevu.nvi.gov.tr

ALO 199 çağrı merkezi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri mobil uygulaması

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER HANGİLERİ?

Eski sürücü belgesi

Kimlik kartı veya nüfus cüzdanı

1 adet biyometrik fotoğraf

Sağlık raporu

15 TL ödendiğine dair banka dekontu

Başvuru sırasında randevusuz işlem de yapılabiliyor, ancak bu durumda süreç daha uzun sürebiliyor. Başvurunun ardından geçici bir sürücü belgesi veriliyor ve yeni ehliyet, PTT aracılığıyla adrese gönderiliyor.

Yenileme ücreti ödendikten sonra alınan banka dekontu, başvuru esnasında mutlaka ibraz edilmeli. Dekontun sunulmaması halinde işlem geçersiz sayılıyor.

EHLİYETİNİ YENİLEMEYENE CEZA

Eski tip sürücü belgeleri artık 31 Temmuz 2025 itibarıyla geçersiz sayılacak. Bu tarihten sonra söz konusu belgelerle araç kullanımı trafikten men ve idari para cezası (12.978 TL’ye kadar) ile sonuçlanabilir.