Milyonlarca vergi mükellefini ilgilendiriyor! Mücbir sebep hali devam edene ek süre

17 Ağustos 2024 11:24 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 12:17

Kimi olmayan havuzu gösterdi, kimi sahte fiyat verdi! Ticaret Bakanlığı affetmedi: Rekor cezayı kesti

Kimi olmayan havuzu gösterdi, kimi sahte fiyat verdi! Ticaret Bakanlığı affetmedi: Rekor cezayı kesti

Altın ve euro rekor kırdı! Borsa ve dolar için geri sayım başladı! İşte en çok kar ettiren yatırım

Altın ve euro rekor kırdı! Borsa ve dolar için geri sayım başladı! İşte en çok kar ettiren yatırım

Depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslâhiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için mücbir sebep hali 31 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yetkililerinden alınan bilgilere göre, mücbir sebep hali devam edenler için ek süre verilecek.

SON GÜN 30 EYLÜL

Söz konusu mükelleflerin mücbir sebep hali döneminde ertelenmiş beyannameleri için özel beyan ve ödeme takvimi oluşturuldu. Bakanlık, aylık, 3 aylık ve yıllık olarak farklı beyanname verme ve ödeme süreleri belirledi. Buna göre, KDV beyannameleri 30 Eylül'e kadar verilebilecek.

4 FARKLI ÖDEME TARİHİ

Ödemeler için vergilendirme dönemleri itibarıyla 4 farklı tarih uygulanacak. Ödemelerin ilki eylül ayında başlayacak, izleyen ödemeler takip eden ay sonları yapılabilecek. Gelir stopaj vergisi beyannameleri ise 31 Ekim 2024'e kadar verilecek. Bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergiler için de 4 farklı ödeme tarihi belirlendi.

2022 ve 2023 yılına ilişkin yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri 31 Ekim'e kadar verilebilecek. Bu beyannameler için ödemeler sırasıyla 2 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2024'e kadar yapılacak. Motorlu taşıtlar vergisinin 2023 yılı 2'nci taksiti ile 2024 yılı 1'inci ve 2'nci taksitlerine ilişkin ödemeler ise 2 Aralık'a kadar yapılabilecek.

24 AYA KADAR TAKSİT

Mücbir sebep halinin devam ettiğini ifade eden mükellefler gerekli belgelerle bağlı bulundukları vergi dairelerine bireysel olarak başvurabilecek. Gelir İdaresi Başkanlığınca değerlendirilen başvurular uygun bulunduğu takdirde mükelleflere ilave süre verilebilecek.

Gerekli şartları taşıyan mükelleflerin borçları, faiz alınmaksızın, 24 aya kadar taksitlendirilebilecek. Mücbir sebep nedeniyle ödenememiş vergi borçlarını tek seferde ödemek konusunda zorluk yaşayacak mükellefler, ödeme sürelerini takip eden ay sonuna kadar borçları için taksit talebinde bulunabilecek.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili şunları kaydetti:

Depremden sonra uygulamaya aldığımız mücbir sebep hali bu ay sona eriyor.

Mücbir sebep halleri devam eden mükelleflere ise taleplerine bağlı olarak ilave süre imkanı tanıyoruz.