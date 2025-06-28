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 | İrem Çınar

Milyonları İlgilendiriyor: Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, sosyal destek ücretleri tek tek değişiyor: Gözler 3 Temmuz’da

Temmuz ayı yaklaşırken maaşlar, sosyal yardımlar ve diğer birçok ödeme kaleminde değişiklik olacak. Enflasyonla birlikte özellikle kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti gibi kalemlerde dikkat çekici artışlar bekleniyor. TÜİK’in 3 Temmuz’da açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamıyla birlikte, 2025’in ilk yarısına dair zam oranları da netleşmiş olacak.

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KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 16:41
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 16:41

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son piyasa katılımcıları anketine göre, haziran ayında enflasyonun yüzde 1,61 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu öngörü doğrultusunda, 2025 yılının ilk 6 ayında enflasyonun toplamda yüzde 16,94'e ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu oran, memurlar ve memur emeklileri için yüzde 10,32’lik enflasyon farkının yanı sıra, yüzde 5’lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplamda yüzde 15,84 oranında maaş artışı anlamına geliyor.

Söz konusu artış, sadece maaşlarla sınırlı kalmayacak. Memur maaş katsayısına bağlı olarak belirlenen pek çok ödeme kaleminde de değişiklik yapılacak. Aile yardımları, kıdem tazminatı, askerlik bedeli ve sosyal destek ödemeleri gibi çok sayıda başlık bu kapsamda yeniden belirlenecek.

Milyonları İlgilendiriyor: Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, sosyal destek ücretleri tek tek değişiyor: Gözler 3 Temmuz’da

ZAMLI ÖDEME TABLOLARI NETLEŞİYOR

Haziran ayı enflasyon tahminine göre zamlanması beklenen bazı kalemler şöyle:

Evde bakım desteği: 10.125 TL = 11.729 TL

18 yaş altı engelli aylığı: 3.723 TL = 4.313 TL

%70 ve üzeri engelli aylığı: 5.582 TL = 6.466 TL

65 yaş aylığı: 4.662 TL = 5.400 TL

Tüberküloz ve SSPE yardımı: 10.125 TL = 11.729 TL

Milyonları İlgilendiriyor: Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, sosyal destek ücretleri tek tek değişiyor: Gözler 3 Temmuz’da

Kıdem tazminatı tavanı (brüt): 46.655 TL = 54.045 TL

Kıdem tazminatı (net): 46.301 TL = 53.635 TL

Bedelli askerlik ücreti: 243.013 TL = 281.506 TL

0-6 yaş çocuk yardımı: 506,28 TL = 586,47 TL

6 yaş üstü çocuk yardımı: 253,14 TL = 294,05 TL

Aile yardımı (eş için): 2.301 TL = 2.665 TL

Bu güncellemeyle birlikte özellikle dar gelirli kesimler ve sosyal yardım alan vatandaşlar için önemli bir gelir artışı söz konusu olacak.

Milyonları İlgilendiriyor: Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, sosyal destek ücretleri tek tek değişiyor: Gözler 3 Temmuz’da

GÖZLER 3 TEMMUZ’A ÇEVRİLDİ

Öngörülen artışların resmiyet kazanabilmesi için gözler 3 Temmuz’a çevrilmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu tarihte haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bu veriyle birlikte 2025’in ilk 6 aylık kesin enflasyon oranı belirlenecek ve maaş artışları ile sosyal ödemelerdeki yeni rakamlar netlik kazanacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kıdem tazminatı nedir?
Kıdem tazminatı, işçinin İş Kanunu'nda öngörülen asgari çalışma süresinin doldurulması ve İş Kanunu'nda öngörülen nedenlerden biriyle iş akdinin sona ermesi halinde işçinin çalıştığı hizmet süresiyle (kıdemiyle) ve ücretiyle orantılı olarak işverenin ödemekle yükümlü olduğu bir tazminat çeşididir.
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