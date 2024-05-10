Milyonların maaşı yeniden hesaplıyor! Merkez Bankasının enflasyon açıklaması zam kartlarını değiştirdi

10 May 2024 10:19 - Güncelleme : 10 May 2024 10:25

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın enflasyon beklentisi açıklamaları milyonların beklentisini düşürdü. Karahan'ın yılın ikinci yarısındaki enflasyon rakamlarındaki düşüş açıklaması Temmuz zamlarına yansıyacak. Milyonların maaşlarında yeni düzenlemeler yaşanacak. Konuyla ilgili Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, beklentileri açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın açıklamalarıyla örtüşen Eryılmaz'ın ifadeleri özellikle Temmuz ayı beklentilerini düşürdü.

MİLYONLARIN MAAŞI YENİDEN HESAPLIYOR!

Başkan Karahan, Mayıs ayında enflasyon miktarının rekor kıracağını vurguladı. Karahan, "Zirveyi mayıs ayında göreceğiz. Şu anki hesaplamalarımıza göre baz etkisinin de etkisiyle, 25 metreküpün altındaki kullanımın ücretsiz olması sonlanacak. Bunların etkisiyle diğer fiyat gelişmelerini göz önünde bulundurduğumuzda enflasyonda zirvenin 75-76 civarında olacağını öngörüyoruz. Mayıs ayından itibaren düşmeye başlayacak" şeklinde konuştu.

Ancak Karahan, akabinde enflasyon oranında 30-35'lere düşeceğini belirtti. Bu açıklamaların üzerine Doç. Dr. ekonomist Filiz Eryılmaz'da memur, memur emeklisi ve emeklilerin Temmuz ayında yansıtılacak zam miktarının enflasyon artı toplu sözleşme olacağını belirtti. Asgari ücrete zam yapılmayacağından sosyal refah payının zam oranına yansımayacağının altını çizdi. Bu nedenle Temmuz ayında yapılacak zam oranı beklentilerin altında kalacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 15 BİN TL OLABİLİR İDDİASI

Eryılmaz zam hakkında, "Temmuz ayında zam oranlarına sosyal refah payı yansıtılmayacak. Memur ve memur emeklisine tıpkı Ocak ayındaki gibi toplu sözleşme ve enflasyon farkı yansıtılacak. Ancak bilindiği gibi açıklamalara göre; enflasyon Temmuz ayında düşecek. Bu da demek oluyor ki zam oranları beklentinin altında kalacak. Öte yandan Bakanlıklar şuan tasarruflara yönelik politika izlediğinden emeklilerin beklediği seyyanen zam yansıtılmayabilir. Yani bu beklentilerin çok altında olan bir durum. Kamu harcamalarında da kısıtlamalara gidildi. Tüm bunların tablosuna baktığımızda zam oranları beklentinin altında kalabilir." şeklinde konuştu.

Yüzde 35 ve toplu sözleşme oranı katılırsa ortalama yüzde 50 civarında bir zam yansıtılması bekleniyor. Eğer durum böyle olursa tabloya göre şuan en düşük emekli maaşının 15 bin TL olacağı iddia edildi. Bazı ekonomistler ise ortalama 17 bin TL çıkma ihtimallerini konuşuyor.