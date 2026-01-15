Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Minteks’ten Heimtextil 2026’da hikâye odaklı koleksiyonlar

Minteks, Heimtextil 2026’da tanıttığı hikâye odaklı koleksiyonlarıyla uluslararası pazardaki konumunu güçlendirirken, ihracat hedeflerini destekleyen önemli temaslar kurdu.

Minteks’ten Heimtextil 2026’da hikâye odaklı koleksiyonlar
Banyo ve ev giyimi odağında ev tekstilinde geliştirdiği koleksiyonlarıyla, global pazardaki sürdürülebilir büyüme hedefini ve tasarım yaklaşımını ortaya koydu.

Minteks Yönetim Kurulu Üyesi Irmak İrman Gazioğlu, Heimtextil’in marka için taşıdığı öneme dikkat çekerek şunları söyledi:

“Heimtextil’in tekstil sektörü açısından stratejik bir vitrin. Bursa’nın köklü üretim kültürü, kalite standartları ve tasarım gücüyle hâlâ Avrupa’nın önemli tekstil merkezlerinden biri konumunda. Minteks de bu birikimi, her yıl yenilenen koleksiyonları ve farklılaşan konseptleriyle uluslararası arenaya taşımaya devam ediyor. 2026 koleksiyonumuz, Minteks’in sürdürülebilir stratejisiyle birebir örtüşüyor. Bu yıl koleksiyonumuzda sade ama güçlü bir estetik dil kurmayı hedefledik. Aldığımız geri dönüşler, doğru bir hikâye anlattığımızı gösteriyor.”

Minteks’ten Heimtextil 2026’da hikâye odaklı koleksiyonlar

İHRACAT HEDEFLERİMİZİ DESTEKLEDİ

Minteks Yönetim Kurulu Üyesi Arda İrman, fuarın ticari katkısına vurgu yaparak şöyle konuştu:

“Heimtextil, mevcut pazarlarımızı güçlendirdiğimiz ve yeni iş birlikleri için sağlam temaslar kurduğumuz en önemli uluslararası fuarlardan biri. Bu yıl da global pazarın nabzını tutma, müşteri beklentilerini doğrudan gözlemleme adına önemli bir fırsat sundu. Zincir mağazalar ve toptancı firmalarla yaptığımız görüşmelerin, fuar sonrası geri dönüşlerle birlikte ihracat hedeflerimizi destekleyen verimli bir süreç olacağına inanıyoruz.”

Ürün ve Strateji Direktörü Belgin Uygur, bu yıl Heimtextile 2026’da tanıtılan Shadowed Elegance Bathroom sofistike koleksiyonunun, derinlik hissi yaratan tonları ve sade ama güçlü detaylarıyla banyo ve ev giyimine yeni bir yorum getirirken, hikayesi olan bir koleksiyon anlayışını yansıttığını dile getirdi.
İhracat Müdürü Tayfun Özçelik, “Avrupa ve Amerika’dan gelen profesyonellerle yaptığımız görüşmeler, Minteks’in ev tekstili ve ev giyiminde uluslararası ölçekte güvenilir bir tedarikçi olarak konumlandığını bir kez daha ortaya koydu,” dedi..

