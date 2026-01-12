Misyon Bank’ın Yeni Genel Müdürü Muhammet Mustafa Cerit oldu

Misyon Bank Yönetim Kurulu’nun 25.12.2025 tarih ve 307 sayılı kararıyla gerçekleşen atama ile Cerit, bankanın yeni dönemdeki stratejik dönüşümüne liderlik edecek.

Erhan Topaç: "Stratejik hedeflerimize güçlü bir ivme kazandıracak"

Atamaya ilişkin bir açıklama yapan Misyon Bank Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç, Muhammet Mustafa Cerit’in derin tecrübesinin bankaya katacağı değere dikkat çekti. Topaç, “Sektörümüzün önde gelen isimlerinden Muhammet Cerit’in regülasyon, teknoloji ve bankacılık alanlarındaki derin tecrübesiyle Misyon Bank’ın stratejik hedeflerine güçlü bir ivme kazandıracağına inanıyoruz. Sayın Cerit’e yeni görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan Muhammet Mustafa Cerit, yüksek lisansını aynı üniversitenin İşletme Bölümü’nde tamamladı. Bankacılık doktorasına Marmara Üniversitesi’nde devam eden Cerit, kariyerine 2001 yılında BDDK’da başladı. Kurum bünyesinde 2012’de Daire Başkanı, 2016’da ise Başkan Yardımcısı olarak üst düzey sorumluluklar üstlendi. 2022 yılından bu yana Misyon Bank’ta Bilgi Sistemleri ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Cerit; saklama hizmetleri ve teknolojik dönüşüm projelerine liderlik etti. Cerit aynı zamanda Misyon Finansal Teknolojiler A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yaptı.

Dijital finans ve saklama bankacılığında büyüme odağı

2021 yılında kurulan Misyon Bank; yatırım bankacılığı, saklama bankacılığı ve dijital varlıklar alanlarını ana stratejik iş kolları olarak konumlandırıyor. Teknoloji ve regülasyon odağında sürdürülebilir büyüme modelini benimseyen Banka, bu atama ile dijital finans alanındaki konumunu güçlendirmeyi ve operasyonel yetkinliğini artırmayı hedefliyor.