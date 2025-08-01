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 | İrem Çınar

MLP Care, blok işlemine yabancı yatırımcılardan yoğun ilgi

Türkiye genelinde, yüksek standartlarda sağlık hizmetleri sunan MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MLP Care), Türkiye sermaye piyasalarının son yıllardaki en yüksek hacimli işlemlerinden birini gerçekleştirdi.

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MLP Care, blok işlemine yabancı yatırımcılardan yoğun ilgi
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 17:39

Medical Park ve Liv Hospital markalarını bünyesinde barındıran MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin pay sahiplerinden, Turkven’in danışmanlığını yaptığı yatırımcılara ait Lightyear Healthcare BV’nin elindeki B grubu paylar, yurt içi ve yurt dışı yatırımcılardan yoğun talep gördü.

230 MİLYON DOLARLIK İŞLEMLE REKOR KIRILDI

İşlemde 230 milyon USD’ı aşan büyüklüğe ulaşılırken, yatırımcı talebi de 600 milyon doları aştı. Söz konusu işlem, son 5 yılda Türkiye borsalarında gerçekleştirilen en büyük blok işlemlerden biri olma özelliğini taşıyor. İşlem kapsamında Lightyear, MLP Care’in çıkarılmış sermayesinin %15’ine tekabül eden B grubu paylarını borsada satarken, aynı anda borsada işlem görmeyen, şirket sermayesinin %25’ine tekabül eden A grubu paylarını da şirketin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta’ya devretmek için hisse devir anlaşması imzaladı.

Muharrem Usta: Bu yoğun talep, uluslararası yatırımcıların ülkemize ve şirketimize duyduğu güvenin göstergesidir.

MLP CARE: STRATEJİK BÜYÜME VE KATMA DEĞER HEDEFİ SÜRÜYOR

Gerçekleşen işlem sonrası açıklama yapan MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Muharrem Usta, “MLP Care olarak grubumuza yoğun ilgi olması bizi son derece memnun etti. Bu önemli işlem, uluslararası ve yerli yatırımcıların Türkiye’ye, Türk sağlık sistemine ve hastanelerimize duyduğu güvenin en önemli göstergesidir. Mevcut stratejimizi kararlılıkla sürdürerek, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda sürdürülebilir büyümeye, ülkemizin sağlık sistemine katkı sağlamaya, sağlık turizmini geliştirmeye, daha fazla istihdam yaratmaya ve tüm paydaşlarımıza katma değer sunmaya devam edeceğiz” dedi.

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ETİKETLER
#yatırım
#rekor
#Mlp Sağlık Hizmetleri A.ş.
#Turkven
#Lightyear Healthcare Bv
#Blok İşlem
#Muharrem Usta
#Ekonomi
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