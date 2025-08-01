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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Ofis kiraları cep yakıyor: Metrekare fiyatı 250 dolara çıktı

İstanbul'da ofis ve perakende kiraları rekor seviyelere ulaştı. Ofis kiraları bazı bölgelerde metrekare başına 46 doları bulurken, ana caddelerde yer alan 100 metrekarelik bir dükkânın kirası 1 milyon liradan başlıyor.

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Ofis kiraları cep yakıyor: Metrekare fiyatı 250 dolara çıktı
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 17:05

Pandemiyle birlikte yükselişe geçen modeli, kalıcı bir dönüşüm oluşturacağı beklentisine rağmen ofis piyasasında köklü bir değişim olmadı. Aradan geçen beş yılın ardından iş dünyasında fiziksel ofislere dönüş yeniden hız kazandı. Artan talep ise ofis kiralarında tarihi rekorları da beraberinde getirdi.

MERKEZİ YERLERDE KİRALAR DOLAR BAZINDA YÜZDE 10 ARTTI

Uluslararası bir emlak şirketinin 2025’in ilk yarısına ait raporuna göre, başta olmak üzere merkezi iş bölgelerinde ofis kiraları yıllık bazda dolar üzerinden yüzde 10 oranında arttı. Bazı bölgelerde metrekare fiyatı 46 dolara kadar yükselirken, özellikle A sınıfı ofislerde talep artışı dikkat çekti.

Ofis kiraları cep yakıyor: Metrekare fiyatı 250 dolara çıktı

BOŞ OFİS SAYISI AZALIYOR

Raporda öne çıkan bir diğer detay ise ofis piyasasındaki boşluk oranının düşmeye devam etmesi. Şirketler yeni ofis arayışına girmek yerine mevcut yerlerinde kalmayı tercih ediyor. Bu da ofis sahipleriyle yapılan kira sözleşmelerinin yenilenmesi ve pazarlıkların artmasını anlamına geliyor.

Ofis kiraları cep yakıyor: Metrekare fiyatı 250 dolara çıktı

ANA CADDELERDE KİRA FİYATLARI REKOR KIRDI

Ofis pazarındaki hareketlilik sadece kurumsal alanla sınırlı kalmadı. Perakende tarafında da benzer bir yükseliş yaşandı. Alışveriş merkezlerinin değeri giderek artarken, özellikle lüks moda markalarının yeni mağaza açma eğilimi hız kazandı. Tüketici deneyimini ön planda tutan üçüncü nesil kahveciler de bu gelişmeyi destekliyor.

İstanbul’un en yoğun alışveriş caddelerinde mağaza kiraları rekor seviyelere ulaştı. Metrekare başına 250 doları bulan , 100 metrekarelik bir dükkân için aylık yaklaşık 1 milyon liralık kira anlamına geliyor.

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ETİKETLER
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#Ekonomi
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