Ofis kiraları cep yakıyor: Metrekare fiyatı 250 dolara çıktı

Pandemiyle birlikte yükselişe geçen uzaktan çalışma modeli, kalıcı bir dönüşüm oluşturacağı beklentisine rağmen ofis piyasasında köklü bir değişim olmadı. Aradan geçen beş yılın ardından iş dünyasında fiziksel ofislere dönüş yeniden hız kazandı. Artan talep ise ofis kiralarında tarihi rekorları da beraberinde getirdi.

MERKEZİ YERLERDE KİRALAR DOLAR BAZINDA YÜZDE 10 ARTTI

Uluslararası bir emlak şirketinin 2025’in ilk yarısına ait raporuna göre, başta İstanbul olmak üzere merkezi iş bölgelerinde ofis kiraları yıllık bazda dolar üzerinden yüzde 10 oranında arttı. Bazı bölgelerde metrekare fiyatı 46 dolara kadar yükselirken, özellikle A sınıfı ofislerde talep artışı dikkat çekti.

BOŞ OFİS SAYISI AZALIYOR

Raporda öne çıkan bir diğer detay ise ofis piyasasındaki boşluk oranının düşmeye devam etmesi. Şirketler yeni ofis arayışına girmek yerine mevcut yerlerinde kalmayı tercih ediyor. Bu da ofis sahipleriyle yapılan kira sözleşmelerinin yenilenmesi ve pazarlıkların artmasını anlamına geliyor.

ANA CADDELERDE KİRA FİYATLARI REKOR KIRDI

Ofis pazarındaki hareketlilik sadece kurumsal alanla sınırlı kalmadı. Perakende tarafında da benzer bir yükseliş yaşandı. Alışveriş merkezlerinin değeri giderek artarken, özellikle lüks moda markalarının yeni mağaza açma eğilimi hız kazandı. Tüketici deneyimini ön planda tutan üçüncü nesil kahveciler de bu gelişmeyi destekliyor.

İstanbul’un en yoğun alışveriş caddelerinde mağaza kiraları rekor seviyelere ulaştı. Metrekare başına 250 doları bulan kira fiyatları, 100 metrekarelik bir dükkân için aylık yaklaşık 1 milyon liralık kira anlamına geliyor.