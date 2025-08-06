Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Moda devine şok! Reklamları yasaklandı

İngiltere'deki Reklam Standartları Kurumu (ASA), dünyaca ünlü moda markası Zara'nın iki reklamını, "sağlıksız derecede zayıf" görünen modeller kullandığı gerekçesiyle yasakladı. ASA bu yıl benzer gerekçelerle diğer perakendecilerin reklamlarını da yasakladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Moda devine şok! Reklamları yasaklandı
KAYNAK:
BBC
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 09:30

Moda markası 'nın iki reklamı, “sağlıksız derecede zayıf” görünen modellerin yer alması nedeniyle yasaklandı. BBC'nin haberine göre,Reklam Standartları Otoritesi (ASA), gölgeler ve geriye taranmış topuz saç stilinin bir modeli “zayıf” gösterirken, başka bir görüntüdeki poz ve düşük kesimli gömlek tasarımının modelin “çıkıntılı” köprücük kemiklerini ortaya çıkardığını belirtti.

Moda devine şok! Reklamları yasaklandı

Denetim kurumu, “sorumsuz” reklamların mevcut haliyle bir daha yayınlanmaması ve Zara'nın tüm görsellerinin “sorumlu bir şekilde hazırlanmasını” sağlaması gerektiğine karar verdi.

Moda devine şok! Reklamları yasaklandı

Zara, reklamları kaldırdı ve söz konusu iki modelin de fotoğrafların çekildiği sırada sağlık durumlarının iyi olduğunu kanıtlayan tıbbi belgeleri olduğunu söyledi. Yasaklanan iki reklam, daha önce perakendecinin uygulamasında ve web sitesinde, modellerin giydiği ve çıkardığı kıyafetleri gösteren bir dizi görselde yer almıştı.

Moda devine şok! Reklamları yasaklandı

Bir reklam kısa bir elbise içindi ve ASA, modellerin bacaklarını “belirgin şekilde ince” göstermek için gölgeler kullanıldığını düşündü. Ayrıca, mankenin üst kolları ve dirsek eklemlerinin pozisyonu nedeniyle “orantısız” göründüğünü de belirtti.

Diğer yasaklanan reklam ise bir gömlek reklamıydı ve modelin pozisyonunun, reklamın “odak noktası” haline gelen “çıkıntılı” köprücük kemiklerini öne çıkardığı söylendi. ASA, Zara'nın diğer iki reklamını da inceledi ancak ikisi de yasaklanmadı. Zara, işaretlenen tüm görselleri kaldırmayı tercih etti ve doğrudan herhangi bir şikayet almadığını belirtti. Perakendeci, ASA'ya hiçbir görüntünün “çok küçük ışık ve renk düzenlemeleri” dışında değiştirilmediğini söyledi.

Moda devine şok! Reklamları yasaklandı

ZARA KURALLARA UYDUĞUNU AÇIKLADI

Ayrıca, 2007 yılında İngiltere Model Sağlığı Soruşturması tarafından yayınlanan Fashioning a Healthy Future (Sağlıklı Bir Gelecek Şekillendirmek) adlı raporun önerilerini uyguladığını da ekledi.

Zara, bu raporun üçüncü tavsiyesine özellikle uyduğunu ve bu tavsiyede modellerin “yeme bozukluklarını tanıma konusunda uzman doktorlardan sağlık durumlarının iyi olduğunu belgeleyen tıbbi rapor sunmaları” gerektiği belirtildiğini söyledi. Bu karar, diğer perakendecilerin reklamlarının modellerin çok zayıf olması nedeniyle bu yılın başlarında yasaklanmasının ardından geldi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akaryakıta indirim geliyor: Yarın tabelaya yansıyacak
Mevduat getirisi bekleyenler dikkat! Dibi gördü
ETİKETLER
#zara
#Reklam Standartları Otoritesi
#Modellerin Sağlığı
#Moda Endüstrisi
#Zayıf Modeller
#Reklamlar Yasaklandı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.