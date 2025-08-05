Mevduat getirisi bekleyenler dikkat! Dibi gördü

TCMB politika faizi Haziran'da %46 seviyesinde sabit tutuldu, Temmuz’da ise %43’e indirildi. Merkez Bankası'nın faiz kararının etkisi tüm kredilerde ve faiz oranlarında görülmeye başladı.
Politika faizindeki düşüş, bankaların mevduat faizlerine etki etti. Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ve enflasyondaki yavaşlama, mevduat getirilerini düşürdü.
Mayıs ayında ortalama yüzde 52'lere kadar çıkan mevduat faiz oranı Ağustos ayı itibarıyla yüzde 45-47 seviyelerine düştü. İşte 500 bin lirası olan bir yatırımcının 32 günde elde edeceği mevduat getirisi...
Faiz oranı: yüzde 47
Vade sonu tutar: 516.997 TL
Net kazanç: 16.997 TL
Faiz oranı: yüzde 49
Vade sonu tutar: 517.721 TL
Net kazanç: 17.721 TL
Faiz oranı: yüzde 43
Vade sonu tutar: 515.551 TL
Net kazanç: 15.551 TL
Kâr payı: yüzde 46,56
Vade sonu tutar: 516.838 TL
Net kazanç: 16.838 TL
Faiz oranı: yüzde 47
Vade sonu tutar: 516.997 TL
Net kazanç: 16.997 TL
Faiz oranı: yüzde 44
Vade sonu tutar: 515.912 TL
Net kazanç: 15.912 TL
Faiz oranı: yüzde 47
Vade sonu tutar: 516.997 TL
Net kazanç: 16.997 TL
Faiz oranı: yüzde 42,5
Vade sonu tutar: 515.370 TL
Net kazanç: 15.370 TL
Faiz oranı: yüzde 46
Vade sonu tutar: 516.636 TL
Net kazanç: 16.636 TL
Faiz oranı: yüzde 39,5
Vade sonu tutar: 514.285 TL
Net kazanç: 14.285 TL
Faiz oranı: yüzde 49
Vade sonu tutar: 517.721 TL
Net kazanç: 17.721 TL
Kâr payı: yüzde 50
Vade sonu tutar: 518.082 TL
Net kazanç: 18.082 TL
Faiz oranı: yüzde 47
Vade sonu tutar: 516.997 TL
Net kazanç: 16.997 TL
Faiz oranı: yüzde 35
Vade sonu tutar: 512.658 TL
Net kazanç: 12.658 TL
Kâr payı: yüzde 34,29
Vade sonu tutar: 512.401 TL
Net kazanç: 12.401 TL
Faiz oranı: yüzde 46
Vade sonu tutar: 516.636 TL
Net kazanç: 16.636 TL
Kâr payı: yüzde 30
Vade sonu tutar: 510.849 TL
Net kazanç: 10.849 TL
Faiz oranı: yüzde 42
Vade sonu tutar: 515.189 TL
Net kazanç: 15.189 TL
Faiz oranı: yüzde 49
Vade sonu tutar: 517.721 TL
Net kazanç: 17.721 TL