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Mevduat getirisi bekleyenler dikkat! Dibi gördü

Ağustos 05, 2025 15:13
1
Mevduat getirisi bekleyenler dikkat!

TCMB politika faizi Haziran'da %46 seviyesinde sabit tutuldu, Temmuz’da ise %43’e indirildi. Merkez Bankası'nın faiz kararının etkisi tüm kredilerde ve faiz oranlarında görülmeye başladı.
 

2
Politika faizindeki düşüş, bankaların mevduat faizlerine etki etti

Politika faizindeki düşüş, bankaların mevduat faizlerine etki etti. Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ve enflasyondaki yavaşlama, mevduat getirilerini düşürdü.

3
ağustos mevduat

Mayıs ayında ortalama yüzde 52'lere kadar çıkan mevduat faiz oranı Ağustos ayı itibarıyla yüzde 45-47 seviyelerine düştü. İşte 500 bin lirası olan bir yatırımcının 32 günde elde edeceği mevduat getirisi...
 

4
Odeabank (VOV Hesap)

ODEABANK 

Faiz oranı: yüzde 47

Vade sonu tutar: 516.997 TL

Net kazanç: 16.997 TL
 

5
ALTERNATİF BANK (ON PLUS)

ALTERNATİF BANK 

Faiz oranı: yüzde 49

Vade sonu tutar: 517.721 TL

Net kazanç: 17.721 TL

6
GetirFinans (Avantajlı Hesap)

GETİRFİNANS 

Faiz oranı: yüzde 43

Vade sonu tutar: 515.551 TL

Net kazanç: 15.551 TL
 

7
Hayat Finans (Marifetli Hesap)

HAYAT FİNANS 

Kâr payı: yüzde 46,56

Vade sonu tutar: 516.838 TL

Net kazanç: 16.838 TL
 

8
TEB (E-Vadeli Mevduat Hesabı)

TEB 

Faiz oranı: yüzde 47

Vade sonu tutar: 516.997 TL

Net kazanç: 16.997 TL
 

9
Garanti BBVA (Kaptan Hesap)

GARANTİ BBVA 

Faiz oranı: yüzde 44

Vade sonu tutar: 515.912 TL

Net kazanç: 15.912 TL
 

10
DENİZBANK

DENİZBANK 

Faiz oranı: yüzde 47

Vade sonu tutar: 516.997 TL

Net kazanç: 16.997 TL
 

11
ENPARA.COM

ENPARA.COM 

Faiz oranı: yüzde 42,5

Vade sonu tutar: 515.370 TL

Net kazanç: 15.370 TL
 

12
QNB

QNB 

Faiz oranı: yüzde 46

Vade sonu tutar: 516.636 TL

Net kazanç: 16.636 TL
 

13
İŞ BANKASI

İŞ BANKASI 

Faiz oranı: yüzde 39,5

Vade sonu tutar: 514.285 TL

Net kazanç: 14.285 TL
 

14
ING

ING 

Faiz oranı: yüzde 49

Vade sonu tutar: 517.721 TL

Net kazanç: 17.721 TL
 

15
Türkiye Finans Katılım Bankası

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI 

Kâr payı: yüzde 50

Vade sonu tutar: 518.082 TL

Net kazanç: 18.082 TL
 

16

CEPTETEB 

Faiz oranı: yüzde 47

Vade sonu tutar: 516.997 TL

Net kazanç: 16.997 TL
 

17
ZİRAAT BANKASI

ZİRAAT BANKASI 

Faiz oranı: yüzde 35

Vade sonu tutar: 512.658 TL

Net kazanç: 12.658 TL
 

18
VAKIF KATILIM

VAKIF KATILIM

Kâr payı: yüzde 34,29

Vade sonu tutar: 512.401 TL

Net kazanç: 12.401 TL
 

19
HSBC

 HSBC 

Faiz oranı: yüzde 46

Vade sonu tutar: 516.636 TL

Net kazanç: 16.636 TL
 

20
ZİRAAT KATILIM

ZİRAAT KATILIM 

Kâr payı: yüzde 30

Vade sonu tutar: 510.849 TL

Net kazanç: 10.849 TL
 

21
HALKBANK

HALKBANK 

Faiz oranı: yüzde 42

Vade sonu tutar: 515.189 TL

Net kazanç: 15.189 TL
 

22
ŞEKERBANK

ŞEKERBANK

Faiz oranı: yüzde 49

Vade sonu tutar: 517.721 TL

Net kazanç: 17.721 TL

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