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 | İrem Çınar

Moody’s’ten gelen not artışı sonrası Şimşek’ten ilk açıklama: Ekonomi tekrar olumlu bir döngüye girdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Moody’s'in Türkiye'nin kredi notunu artırmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Ekonomide yeniden pozitif bir sürece girildiğini vurgulayan Şimşek, "Programımızı sabır ve kararlılıkla uyguladıkça risk primimiz gerileyecek, finansmana erişim kolaylaşacak ve kredi notumuz daha da yükselecek" ifadelerini kullandı.

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Moody’s’ten gelen not artışı sonrası Şimşek’ten ilk açıklama: Ekonomi tekrar olumlu bir döngüye girdi
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 10:09
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 10:09

, uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltmesini değerlendirdi. Şimşek, ekonominin hem yurt içi hem de küresel belirsizliklerin yaşandığı zorlu bir dönemi geride bıraktığını ve tekrar olumlu bir döngüye girdiğini belirtti.

Moody’s’ten gelen not artışı sonrası Şimşek’ten ilk açıklama: Ekonomi tekrar olumlu bir döngüye girdi

BAKAN ŞİMŞEK'TEN 'KREDİ NOTU' MESAJI

Şimşek sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda "Bu not artışı, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor" dedi.

Şimşek, enflasyonu kalıcı biçimde düşürmeye, cari açığı sürdürülebilir seviyede tutmaya ve deprem harcamaları hariç olmak üzere bütçe disiplinini güçlendirmeye kararlı olduklarını vurgulayarak "Programımızın kazanımlarını, yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere sanayide yapısal dönüşümü sağlayacak reformlarla kalıcı hale getireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Şimşek, "Sabır ve kararlılıkla programımızı uygulamayı sürdürdükçe, risk primimiz daha da düşecek, finansmana erişimimiz artacak ve yeni not artışları gelecektir" dedi.

https://x.com/memetsimsek/status/1948996438039429404?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1948996438039429404%7Ctwgr%5Ecf8223fb1b70c069d7602dcbbcb37accce7f466f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dunya.com%2Fekonomi%2Fmoodysin-not-artiriminin-ardindan-simsekten-ilk-aciklama-ekonomi-tekrar-olumlu-bir-donguye-girdi-haberi-786813

Moody’s’ten gelen not artışı sonrası Şimşek’ten ilk açıklama: Ekonomi tekrar olumlu bir döngüye girdi

MOODY'S YÜKSELTTİ, FİTCH TEYİT ETTİ

Kredi derecelendirme kuruluşlarıMoody’sveFitch, dün gece Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerini açıkladı. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltirken, görünümünü "durağan"a çevirdi.

ise, Türkiye'nin kredi notunu "BB-", kredi notu görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

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#Ekonomi
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