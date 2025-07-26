Moody’s’ten gelen not artışı sonrası Şimşek’ten ilk açıklama: Ekonomi tekrar olumlu bir döngüye girdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltmesini değerlendirdi. Şimşek, ekonominin hem yurt içi hem de küresel belirsizliklerin yaşandığı zorlu bir dönemi geride bıraktığını ve tekrar olumlu bir döngüye girdiğini belirtti.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN 'KREDİ NOTU' MESAJI

Şimşek sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda "Bu not artışı, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor" dedi.

Şimşek, enflasyonu kalıcı biçimde düşürmeye, cari açığı sürdürülebilir seviyede tutmaya ve deprem harcamaları hariç olmak üzere bütçe disiplinini güçlendirmeye kararlı olduklarını vurgulayarak "Programımızın kazanımlarını, yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere sanayide yapısal dönüşümü sağlayacak reformlarla kalıcı hale getireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Şimşek, "Sabır ve kararlılıkla programımızı uygulamayı sürdürdükçe, risk primimiz daha da düşecek, finansmana erişimimiz artacak ve yeni not artışları gelecektir" dedi.

https://x.com/memetsimsek/status/1948996438039429404?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1948996438039429404%7Ctwgr%5Ecf8223fb1b70c069d7602dcbbcb37accce7f466f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dunya.com%2Fekonomi%2Fmoodysin-not-artiriminin-ardindan-simsekten-ilk-aciklama-ekonomi-tekrar-olumlu-bir-donguye-girdi-haberi-786813

MOODY'S YÜKSELTTİ, FİTCH TEYİT ETTİ

Kredi derecelendirme kuruluşlarıMoody’sveFitch, dün gece Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerini açıkladı. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan"a çevirdi.

Fitch ise, Türkiye'nin kredi notunu "BB-", kredi notu görünümünü "durağan" olarak teyit etti.