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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 14:01

Morgan Stanley’den borsa uyarısı: S&P 500 için yüzde 10 düşüş uyarısı

Morgan Stanley ABD Hisse Senedi Baş Stratejisti Mike Wilson, tahvil piyasasındaki dalgalanmanın sürmesi halinde S&P 500’de yüzde 5 ila 10 arasında düşüş yaşanabileceği uyarısında bulundu. Wilson’a göre endeksteki yükselişin birkaç büyük teknoloji şirketine dayanması da riski artırıyor.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Morgan Stanley’den borsa uyarısı: S&P 500 için yüzde 10 düşüş uyarısı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 14:01

ABD borsalarında gözler tahvil piyasasına çevrildi. ABD Hisse Senedi Baş Stratejisti Mike Wilson, tahvil tarafındaki oynaklığın kısa sürede sakinleşmemesi halinde satış baskısının hisse senetlerine de yayılabileceğini söyledi. Wilson’a göre böyle bir senaryoda S&P 500 endeksinde yaklaşık yüzde 5 ila 10 arasında bir geri çekilme yaşanması mümkün.

TAHVİLDEKİ DALGA BORSAYA SIÇRAYABİLİR

Morgan Stanley’nin “Thoughts on the Market” podcast yayınında konuşan Wilson, tahvil piyasasındaki hareketliliğin hisse senetleri açısından giderek daha önemli bir risk haline geldiğine dikkat çekti. Özellikle piyasanın geneline yayılan zayıflamanın altını çizen Wilson, S&P 500’de 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde işlem gören hisselerin oranının yaklaşık yüzde 75’ten yüzde 50’nin altına gerilediğini belirtti.

Endeks ise buna rağmen daha dirençli kalmayı başardı. Ancak Wilson’a göre bu iki görünüm arasındaki farkın uzun süre korunması pek mümkün değil. Wilson, “Bu ayrışma sonsuza kadar süremez. Ya piyasa genişliği fiyata yetişir ya da endeks genişliğe doğru iner” ifadelerini kullandı.

Morgan Stanley’den borsa uyarısı: S&P 500 için yüzde 10 düşüş uyarısı

YÜKSELİŞİ BİRKAÇ TEKNOLOJİ DEVİ TAŞIDI

Piyasadaki dikkat çekici bir başka ayrıntı ise S&P 500’deki yükselişin büyük bölümünün sınırlı sayıdaki teknoloji şirketinden gelmesi. Barron's verilerine göre , , Meta Platforms, Apple ve Alphabet, temmuz ayından bu yana S&P 500’de yaşanan yükselişin yüzde 93’ünü tek başına oluşturdu.

Microsoft’un katkısı ise çok daha çarpıcı. Şirket, temmuz sonundan bu yana endekste kaydedilen 330 puanlık artışın 181 puanını tek başına sağladı. Bu tablo, endeks yukarı yönlü seyrini korusa da yükselişin piyasanın geneline yayılmadığını gösteriyor.

WİLSON DÜŞÜŞÜ “MEMNUNİYETLE” KARŞILAYACAK

Mike Wilson, olası bir düzeltmeye ise oldukça farklı yaklaşıyor. Wilson, S&P 500’de yüzde 5 ila 10 arasında yaşanabilecek bir geri çekilmeyi “memnuniyetle karşılayacağını” söyledi. Tahvil piyasasındaki dalgalanmanın devam etmesi halinde böyle bir düzeltmenin gündeme gelebileceğine dikkat çekti.

 

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#Microsoft
#morgan stanley
#nvıdıa
#S&p 500
#Mike Wilson
#Ekonomi
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