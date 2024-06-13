Motokuryelere vergi geliyor! O tarihte yürürlüğe girecek

13 Haziran 2024 11:31 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 11:30

Avrupa da Türkiye'nin ardından zam yaptı, Çinli elektrikli otomobillere önümüzdeki aydan itibaren %38 vergi uygulayacak

Avrupa da Türkiye'nin ardından zam yaptı, Çinli elektrikli otomobillere önümüzdeki aydan itibaren %38 vergi uygulayacak

Kendi hesabına çalışan motokuryeler artık yüzde 15 gelir vergisi ödeyecek.

2024 yılında yeni torba yasa ile vergisel düzenlemeler hayata geçecek. Motokuryeler de yeni bir vergi düzenlemesinden nasibini alacak.

Motokuryelere gelir vergisi kapıda. İddiaya göre yürürlüğe gireceği tarih de netleşti.

MOTOKURYELERE VERGİ UYGULAMASI GELİYOR

Ekonomim'in haberine göre, kendi hesabına çalışan motokuryeler için yüzde 15 oranında gelir vergisi uygulanacak. Ancak sigortalı olarak çalışan motokuryeler bu sisteme dahil olmayacak.

Yeni torba yasada yer alacak bu vergi düzenlemesinin tarihi de belli oldu. Yeni düzenleme 2025 yılı başından itibaren uygulanacak.

MOTOKURYE NE KADAR VERGİ ÖDEYECEK?

Yoğun bir iş temposunda uzun saatler çalışan motokuryelerin sayısı son zamanlarda hızla arttı.

Piyasaya göre iyi kazançlar elde eden motokuryeler 2025 yılında yüzde 15 oranında vergilendirilecek.

Yıllık brüt hasılatı 3 milyon lirayı aşan kazançlarda yıllık gelir vergisi beyannamesi verilecek. Aşmayan motokuryeler ise beyanname vermekle yükümlü olmayacak.

Motokuryeler, Türkiye'de kurulu bir bankada özel bir hesap açmak zorunda olacak. Tüm hasılatları bu hesap üzerinden tahsil edilecek.

Bu hesaplara aktarılan tutarlardan otomatik olarak yüzde 15 gelir vergisi kesilecek.